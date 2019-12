„Policisté Obvodního oddělení Mšeno ve spolupráci s policejními kynology provedli akci na kontrolu chat a chalup ve svém teritoriu. V chatových oblastech zkontrolovali téměř sto rekreačních objektů. Zaměřili se zejména na dveře, okenice, zámky a ostatní přilehlé prostory v okolí. Při službě ve špatně dostupných místech využili policejní čtyřkolku,“ říká tisková mluvčí mělnické policie Markéta Johnová.

Tato akce byla poslední pro legendárního služebního psa Kamela, který odchází po téměř sedmi letech výkonné služby do policejního důchodu. Při kontrole naštěstí nebyly shledány stopy po vloupání. Žádné poškození nebo užití násilí při vniknutí do objektu také nebylo zjištěno. Podobné preventivní akce by měly pokračovat i nadále.