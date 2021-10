Na Mělnicku to bude na mělnické adrese Karolíny Světlé 595 – v areálu Centra prevence kriminality a dopravní výchovy. Možné bude hlasovat i na dalších na 11 místech v kraji – nejblíže k Mělnicku jsou stanoviště v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi (Kralupská 1710 – v hasičské zbrojnici), Hostivici (na Husově náměstí poblíž mariánského sloupu), Kladně (v ulici Železničářů – na parkovišti poblíž zimního stadionu) a Mladé Boleslavi (u letiště na adrese Regnerova 1306, v obratišti autobusů poblíž muzea Metoděje Vlacha).

Většina lidí si ale mezi nimi vybírat nemůže: kdo současně nemá vydaný voličský průkaz opravňující volit mimo místo trvalého bydliště, může vyrazit na stanoviště drive-in pouze ve svém okrese. Podmínkou je, že volič na místo přijede v autě; nelze přijít pěšky. Řídit sice nemusí, avšak sedět ve vozidle je nezbytné.

Kdo nemá auto, může zavolat

Jiných onemocnění se volby z auta netýkají – pacienti, jimž zdravotní stav neumožní dojít do volební místnosti, však budou mít možnost požádat svoji okrskovou volební komisi o návštěvu s přenosnou urnou v pátek nebo v sobotu (tak, jak zvykem už z dřívějších voleb). Páteční a sobotní hlasování do přenosné urny mohou však využít také lidé, kteří jsou v koronavirové karanténě nebo izolaci a z vážných důvodů nemohli přijet ve středu k hlasování na drive-in stanoviště.

V tomto případě ale nežádají o příchod s urnou „místní“ volební komisi, tedy v rámci okrsku, ale je třeba obrátit se na krajský úřad. Ten přijímá telefonické žádosti do čtvrteční 20. hodiny, a to na číslech 257 280 472 nebo 257 280 880. Tato možnost se vztahuje i na voliče s aktuálním onemocněním covid-19, kteří pobývají ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení. Krajská komise se však pohybuje výhradně na území kraje, pro který byla zřízena – Středočeši tedy nemohou žádat, aby za nimi ta středočeská zajela například do nemocnice v Praze.

Volič má mít nasazený respirátor a musí použít dezinfekci na ruce, kterou přiveze komise. I v tomto případě platí povinnost prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Ověřuje se také, zda je volič skutečně v karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění covid-19.

Ve volebních místnostech s odstupem

Standardnímu hlasování ve volebních místnostech, někde spojenému i s místním referendem, patří pátek (od 14.00 do 22.00 hodin) a sobota (od 8.00 do 14.00 hodin). Ve volebních místnostech platí povinnost používat respirátory (s výjimkou sejmutí ochrany dýchacích cest kvůli ověřování totožnosti volební komisí) i dezinfekci a zachovávat rozestupy – včetně dodržení odstupu při identifikaci voliče. Pro případné kroužkování kandidátů je třeba mít k dispozici vlastní psací potřeby.