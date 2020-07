Některá muzea v republice v současnosti sbírají artefakty, které se vztahují k událostem v období koronavirové krize. Tématu se věnuje také Regionální muzeum Mělník.

Mělnické Regionální muzeum. | Foto: Regionální muzeum Mělník

„Shromažďovali jsme různé vyhlášky, to, co nám chodilo z kraje, a nařízení. Samozřejmě máme i roušky, některé jsme vyrobili přímo my. Nemáme toho zatím moc. Založili jsme si také vládní usnesení, jelikož to jednou bude zajímavý dokument,‟ popisuje ředitelka muzea Miloslava Havlíčková s tím, že veřejnost k případnému poskytnutí artefaktů nevyzývali. Řadu věcí prý posbírali v okruhu známých.