Je to dobrá zpráva: vedení měst a obcí tak může pokračovat v naplánovaných investicích, ještě než zasáhla pandemie koronaviru. Až na ojedinělé případy se totiž vážnější problémy nevyskytly. Tedy alespoň tam, kde se zastupitelé mohli sejít. Pokud se někde odkládalo zastupitelstvo kvůli bezpečnostním opatřením, zaznamenalo vedení měst posun nějakých termínů.

V případě Mělníka ale koronavirus nijak nezkomplikoval schvalování chystaných investic. Jak uvedl starosta města Ctirad Mikeš, nouzové řízení umožňuje, aby některá opatření vykonala rada města. „Mimo rozpočtové změny a prodej majetku,“ vysvětlil. Protikoronavirová opatření tak neovlivnila ani čerpání prostředků, ani samotné investice. Další zasedání zastupitelstva se odehraje 11. května. V zasedací místnosti budou podle starosty stoly rozmístěné tak, aby zastupitelé byli dva metry od sebe. „Veřejnost bude vedle v místnosti s televizí a budou sledovat vysílání on-line. Lidé ale budou moci vstoupit do sálu a uplatit námitky, úředníci mohou přijít z kanceláře, nebo reagovat na dálku,“ řekl starosta.

Neumí si ale představit, že by některá tato opatření fungovala i poté, co koronavirus nebude hrozbou. „Ne že by to nešlo, ale vždy to je bez osobního kontaktu problematické. Hlasovat se sice dá on-line, ale domnívám se, že osobní přítomnost je důležitá, k distančnímu způsobu se nebudeme přiklánět,“ uvedl Ctirad Mikeš. Na brzkém zasedání zastupitelstva se bude řešit například prodej a nákup některých pozemků, podle starosty nepůjde o nic strategického.

Situace se zásadně nepodepsala ani na situaci ve Mšeně. „V únoru jsme stihli schválit a rozjet nějaké investice, na nich můžeme pracovat,“ řekl k tématu starosta Martin Mach. Jediné, co se kvůli koronaviru posunulo, jsou příspěvky z městských grantových systémů, uvedl. „Jeden je pro sport a spolky obecně. Druhý program je podpora regenerace památkové zóny a podpora obnovy objektů v památkové zóně pro vlastníky. Většinou výsledky těchto grantových řízení děláme na jaře,“ vysvětlil mšenský starosta. Nyní se tak posouvají zhruba do druhé půlky května. V květnu se má také odehrát zasedání zastupitelstva, nebude formou telekonference, ale osobního setkání. „Plánujeme ho podle opatření, která v současnosti patří. Tedy se sejdeme ve větším prostoru, aby se daly dodržet rozestupy. V úvahu připadá některý z velkých sálů základní školy,“ dodal.

Věci, které mají rozpracované Neratovice, také nejsou zpomalené kvůli koronaviru. „Máme rozpracovanou přípravu polikliniky, rekonstrukci společenského domu. Neřekl bych, že by se věci v přípravě zbrzdily,“ řekl starosta Roman Kroužecký. Pouze vedení města trochu znejistily obavy, zda budou peníze ve všech dotačních programech. „To jsou ale zatím jen spekulace,“ řekl starosta. Chystají se třeba revitalizovat stará ramena Labe, kde jde o částky ve výši deseti milionů korun.