Koronavirus v obcích: čísla se mohou lišit

Při pohledu do dat by se mohlo zdát, že při přepočtu na 100 tisíc obyvatel je nejvíce nakažených v obci Stránka, co se týká okresu Mělník. Vyplývá to z dat, která má Deník k dispozici. Starosta Štefan Dvorščík, starosta Stránky, s tím ale nesouhlasí, od hygieniků má prý jiný počet nakažených. Hygienici ovšem počty zpětně validují a zpřesňují, proto se mohou absolutní čísla aktuálně nakažených lišit od toho, jaké počty dostávají od hygieniků například starostové měst a obcí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Jak řekl Štefan Dvorščík, hlášení, hovořící o 18 nemocných v datech od ministerstva zdravotnictví, nesedí. K dispozici má jiné počty nemocných v obci. „Nám chodí statistika na obec, že jsme měli před třemi dny jednoho nakaženého, jednoho uzdraveného a jinak nulu. Hodně lidí mě na tento údaj upozornilo, tak jsem tam volal, že čísla nejsou v souladu,“ vysvětlil Deníku. Opakuje se situace z letošního jara Podle něj se opakuje podobná situace jako na jaře, kdy počty nemocných z různých zdrojů neseděly a lidé byli zvědavi, kdo je nemocný – což samozřejmě není možné zveřejnit. „Nevím, proč se toto číslo objevuje,“ řekl. Situaci v obci popsal jako takovou, kdy je zavřená hospoda, kulturní akce se nepořádají, podobně jako to bylo při první vlně nákazy.



„Zatím jsme žádné nové akce neomezovali, protože se budou konat až předvánoční posezení a besídky,“ vysvětlil starosta. Podle něj to je ale otázkou budoucnosti a nemá smysl teď tak vzdálené akce řešit. Počet nakažených ve Středočeském kraji překonal hranici 15 tisíc Přečíst článek › Opačná situace je v obci Hostín. S daty ministerstva zdravotnictví nesouhlasí informace, které má k dispozici starosta obce Jan Špytko. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v obci není nikdo nakažený.



„Podle hygieniků jsou u nás tři nakažení, nejsme bez nákazy. Nevím, kterým číslům se dá věřit, není pravda, že by nám hlásili nulu,“ okomentoval, jak se jednotlivé zdroje liší. Vánoční akce v tuto chvíli neřeší Ani ve Stránce se zatím nezabývali vánočními akcemi, které ale řada měst a obcí v současné době ruší – nebo silně uvažuje, že je tento rok kvůli koronaviru vypustí. „Akce, které se měly odehrát v říjnu, jsme zrušili. Prosincové události neomezujeme, protože žijeme v naději. V tuto chvíli je neřešíme,“ odpověděl na dotaz, zda koronavirus ohrozí i kulturní život během Vánoc. Historie roušek: Lidé se nechtěli chránit ani za španělské chřipky Přečíst článek › V současné době je v samotném Mělníku 163 nemocných lidí s koronavirem. O něco hůře na tom jsou Kralupy nad Vltavou, kde je nemocných 188 – mají ale o zhruba dva tisíce obyvatel méně než Mělník. Koronavirus v městech a obcích



- paradoxně je situace při přepočtu nemocných na počet obyvatel horší v malých obcích



- obce nemají příliš prostředků, jak zamezit šíření koronaviru



- hromadně ruší ale vánoční akce, rozsvícení vánočních stromů se letos nejspíše neodehraje



- starostové si situaci vysvětlují například dojížděním lidí do zaměstnání

