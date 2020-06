Kostelec nad Labem dokončuje rozšíření základní školy

Kostelec nad Labem rozšiřuje kapacitu základní školy. Jedná se o jeho největší investiční, potažmo dotační akci v tomto období, která je podle starosty města Josefa Chalupy srovnatelná s někdejší výstavbou kanalizace. Dokončení nové školy ovšem muselo být v souvislosti s pandemií o měsíc posunuto. Práce by měly trvat do konce června a zařízení by se mělo otevřít 1. září.

Budova zvenku. | Foto: archiv MěÚ Kostelec nad Labem

Jak starosta Josef Chalupa potvrdil, vše zatím nasvědčuje tomu, že by se termín měl stihnout včas. „Pracujeme na tom, abychom měli všechny materiály připravené ke kolaudaci. Dvě patra jsou už uklizená," řekl s tím, že ještě chybí vnitřní vybavení tříd. „Nejsou tam lavice, židle a tak dále. To by měla firma, která vyhrála konkurz, nainstalovat do konce července,“ dodal. Základní škola se rozšiřuje kvůli nedostačující kapacitě. V současnosti se vyučuje ve všech třídách, a to i v těch určených pro družinu. „Dále je nevyhovující jídelna a také se potýkáme s nedostatečnou kapacitou šaten,“ poznamenal starosta s tím, že by nově měly vzniknout v drtivé většině hlavně kmenové třídy. Přibudou ale například i učebny cizích jazyků nebo místnosti, související s výukou přírodních věd. Škola očekává silné ročníky Počet dětí se navyšuje i v souvislosti s výstavbou rodinných domů, kterou se město snaží korigovat. Rodiny s dětmi ovšem nepřibývají jen kvůli vzniku nových staveb v Kostelci nad Labem, ale i kvůli dalším velkým výstavbám v regionu. Město vycházelo demografického výhledu. „V budoucnu nás čekají silné ročníky, které by měly odcházet z mateřské školy,“ upozornil starosta. Města regulují sekání trávy. Lidé mají obavy z výskytu klíšťat a alergenů Přečíst článek › V následujícím školním roce nebude kapacita nové školy ještě zcela naplněna. Starosta se ale zároveň obává, aby se nevyčerpala tím, že se k docházce přihlásí děti z okolních měst a vesnic. „Obrátil se na mě například starosta Těšic, ale s nikým jsme nepodepsali žádnou spádovost školského obvodu,“ doplnil Chalupa s tím, že na základě historické danosti ale škola bude přijímat děti z Mratína. Starosta má ovšem stále na paměti školský zákon. Podle něj se mají rodiče, kteří nemohou pro své děti sehnat volná místa na základní škole, obrátit na krajský úřad, a ten následně žákům nějakou přidělí. Rozšíření kapacity školy vyjde celkem na 146 milionů korun, přičemž 90 milionů pokrývá dotace od ministerstva financí a 10,8 milionu korun dotace od Středočeského kraje. Obec Mratín poskytla městu 4,1 milionu korun. Zbytek hradí Kostelec nad Labem ze svého. Osvěžení v kašně? Koupel může skončit pokutou i ekzémem Přečíst článek › Jiří Štraub

