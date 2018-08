Koupaliště jsou přeplněná. Kvalita vody je vynikající

Mělnicko – Obléknout plavky, nafouknout lehátko a skočit do vody. Vysoké letní teploty už po několik týdnů přetrvávají a stále více lidí tak hledá útočiště u nejbližšího jezera, nebo koupaliště. Proč také ne? Kvalita vody je podle hygieniků ke koupání přímo ideální!

Koupací vody testují pravidelně krajské hygienické stanice, jednou za měsíc pak musí kvalitu vody v bazénech a koupalištích zkontrolovat i jejich provozovatelé. Za vhodná místa ke koupání jsou považovány nezávadné vody, které mají dobrou průhlednost a nízkou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Těmto kritériím zatím na Mělnicku vyhovují všechny prověřené lokality.



„V současné době jsou všechna umělá koupaliště v Mělníku, Kralupech nad Vltavou, Mšenu i Neratovicích v pořádku.



Podle posledního měření z poloviny července je voda vhodná ke koupání také ve vodní nádrži v obci Cítov a na koupališti Želízy u Liběchova,“ vyjmenovala Šárka Hatašová, vedoucí Oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Mělník. Zároveň potvrdila, že situace v okrese je v porovnání s předchozími lety víceméně stejná.



„My jezdíme každoročně na koupaliště do Želíz. Je sice menší, ale není tam hlava na hlavě jako v Mělníku. A voda tam je krásně čistá,“ zhodnotil návštěvník Antonín.



Místní bazén je vhodný i pro malé děti. Napouštěný je pitnou vodou z vlastní studny, která je podle informací z oficiálních stánek obce pod neustálým hygienickým dozorem.

Návštěvníci všech umělých koupališť musejí počítat s tím, že se časem do vody bazénu smyje jejich pot, maz nebo zbytky kosmetických prostředků a opalovacích krémů. Ty pak mohou zhoršit kvalitu vody a podpořit růst nejrůznějších mikroorganismů jako jsou bakterie, viry, plísně nebo kvasinky. Provozovatelé letních koupališť proto zabezpečují na většině míst vodu chlorem nebo jinými zdraví neškodnými prostředky.



Na letošní sezónu si zatím nestěžuje ani provozovatel mělnického letního koupaliště. „Dlouhodobě tu s vodou žádné problémy nemáme. Na začátku týdne jsme dostali zpět výsledky z laboratoře a voda je ve výborném stavu, její teplota je příjemných 27 stupňů,“ uvedl Antonín David. Mělnické koupaliště přitom nabízí dva bazény, z toho jeden plavecký a druhý odpočinkový s tobogánem, divokou řekou a klouzačkou. Celý areál je pro veřejnost otevřený mezi 9 až 19 hodinou během července a srpna.



Skvělé místo pro rodiny s dětmi, které se chtějí po horkém dni osvěžit, je přímo v centru města Neratovice. Místní koupaliště jim nabízí velký neplavecký bazén a brouzdaliště s atrakcemi, jako je vodní hřib, stříkající žába nebo klouzačky. Už dlouhou dobu ale jeho provozovatele Martina Suchomela trápila absence druhého velkého bazénu k plavání. Nyní by se mohla situace brzy změnit. „V současné době jsme začali s opravami druhého padesátimetrového bazénu, který je zde v areálu. Pro veřejnost by se měl podle plánu otevřít příští sezónu. Zatím to ale vypadá, že budeme s opravou skutečně hotovi až za dva roky. Co se kvality vody týče, zrovna jsme po kontrole z hygieny a koupaliště je na prvotřídní úrovni. Návštěvnost závisí hodně na počasí, ale momentálně máme naprosto plno,“ poznamenal Suchomel z letního koupaliště v Neratovicích.





Další příležitost k osvěžení mají lidé v městském koupališti ve Štětí. Zde se bylo možné koupat už od konce května, slavnostní zahájení sezóny se ale uskutečnilo až v červnu. Jeden dospělý zde při vstupu zaplatí 40 korun a mládež do patnácti let 20 korun. Otevírací doba koupaliště je během prázdninových měsíců každý den od 9 do 19 hodin. Za nepříznivého počasí je ale bazén uzavřen.



Stále oblíbenějším místem ke koupání se stává mezi místními lidmi i jezero Konětopy, které leží přibližně 16 kilometrů jihovýchodně od Mělníku v okrese Praha-Východ. „Letos to je vlastně už jedenáctá koupací sezóna. Lidé sem rádi jezdí a kvalita vody je po celou dobu perfektní. Momentálně má asi 24 stupňů. Na začátku týdne ji kontrolovali hygienici i zaměstnanci z Povodí Labe a všechno je v pořádku,“ vypověděl správce areálu Josef Čurda. Podle informací Krajské hygienické stanice se přitom v prvním menším jezeře koupání neprovozuje, ale je zde možnost rybaření a koupání psů. K vodní rekreaci se využívá až druhé větší jezero.



Kdo upřednostňuje přírodní vodu, může také navštívit areál zatopené pískovny jezera Lhota. To leží zhruba 20 kilometrů od Prahy a je otevřeno po celý týden, vždy od 6 do 21 hodin, až do září. Část severního břehu a celý východní břeh je ovšem vyhrazený nudistům. Koupání v jezeře je povoleno jen na vlastní nebezpečí a během provozní doby platí v celém areálu přísný zákaz lovu ryb. Součástí areálu je i nově vybudované dětské hřiště.