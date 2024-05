Mělnické koupaliště by se pro veřejnost mělo otevřít v neděli 2. června, podle ředitele areálu Antonína Davida to ale v případě, že bude deštivo, neplatí. Otevřelo by se pak hned s oteplením.

Sezona ale začíná ještě dříve, už v pátek 31. května sportovním dnem. Zatím je ve hře i možnost, že proběhne jen část akce pořádané místními volejbalisty. Záležet bude na počasí.

„Rozhodovali jsme se do poslední chvíle. Nakonec se předpověď počasí změnila a pršet by mělo až v pátek navečer," poznamenal pořadatel Jiří Rejman s tím, že dopolední program pro žáky mělnických škol určitě platí, odpoledne pro rodiny s dětmi je zatím nejisté.

Ještě horším počasím hrozí předpovědi na sobotu, kdy se mají otevřít brány koupaliště pro návštěvníky hudebního festivalu s rockovou a metalovou muzikou.

Také loni na této akci celý den pršelo. Ať už to letos s deštěm dopadne jakkoli, pořadatelé Mělnického výběru na facebooku konstatovali: „Každopádně akce proběhne za každého počasí a v areálu bude party stan s výhledem na pódium.“

Hrát tam bude deset kapel, například Elbe, Boners, Tortharry nebo The Corona Lantern.