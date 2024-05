„Začali jsme napouštět před týdnem. Normálně bychom měli napuštěný plavecký bazén, ale teď jsme v polovině. Proud se někdy i úplně zastaví," popisuje problém, který vznikl před dvěma lety při stavbě nedalekého nadjezdu v rámci druhé etapy obchvatu. Tehdy podzemní vody ubylo.

Volejbal, bigbít a pak plavání

Teď pravděpodobně nestihnou napustit všechny bazény k 31. květnu, kdy se na koupališti každoročně koná zahájení léta s volejbalisty. „Možná se stane, že bude slavnostní zahájení bez kompletně plných bazénů. Hned další den je v areálu naplánován rockový festival. Pro veřejnost má být vše připraveno 2. června. Uvidíme…" říká provozovatel koupaliště.

Na spodní vodě není závislé jen koupaliště, ale i krytý bazén. V zimě prý ale problém s vodou nebyl. „V zimě i díky dešťům byl spodní vody dostatek, ale nemůžeme se na to spoléhat. Problém řešíme už druhý rok, zatím vše dopadlo dobře," dodává David a připomíná, že celý areál stárne a chátrá. Poslední rekonstrukce venkovního areálu proběhla před pětadvaceti lety. A bylo by potřeba znovu zainvestovat.

Krytý bazén potřebuje opravit

Nejinak je na tom i plavecká hala. Budova by potřebovala kvalitnější okna i střechu. „Víme, že stav objektu je dlouhodobě špatný. Ve spolupráci s oddělením rozvoje města připravujeme plán rekonstrukce oken a opláštění. Zjišťujeme, kolik by to stálo a zda je možné částečně využít dotace," vysvětluje místostarosta Petr Kowanda a dodává, že studie na rekonstrukci plaveckého bazénu už existuje od bývalého vedení města. Bohužel by projekt v této podobě byl velmi drahý, a tak město od realizace ustoupilo.