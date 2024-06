| Video: Youtube

Hned v pondělí už se ale do opět čistého bazénu napouštěla nová voda - díky nezdolnému nasazení místních hasičů a týmu technických služeb. V sobotu 8. června, naplní-li se nadějné předpovědi počasí, už bude otevřeno.

Mšeno má už dlouho zajímavý systém, jak mohou návštěvníci zjistit, zda je za nejistého počasí koupaliště v provozu. Stačí zavolat na číslo 775 277 394, kde jim sice hovor nikdo nezvedne, hned ale budou mít jasno. Pokud totiž telefon vyzvání, je to potvrzení, že je otevřeno. Když je nedostupný, znamená to, že je zavřeno.

Děti a senioři na pár hodin za desetikorunu

Vstupné na koupaliště zůstává letos stejné jako loni. Dospělí platí stokorunu, po šestnácté hodině padesát korun, děti do osmnácti let a seniory nad pětašedesát let stojí celodenní vstupné třicet korun a po šestnácté hodině pouhou desetikorunu. Lze si také koupit permanentku na celou sezonu, pro dospělé za tisíc korun, pro děti za tři stovky.

V červnu bude koupaliště otevřeno ve všedních dnech od 14 hodin a v sobotu i v neděli od 10 hodin, vždy do 19 hodin. V prázdninových měsících bude otevírací doba denně mezi desátou a devatenáctou hodinou.

Městské lázně ve Mšeně, které pocházejí ze začátku třicátých let minulého století, jsou architektonickým skvostem ve stylu art déco. Návštěvníci se tam koupají v krásném prostředí. Mnozí z nich přitom přijíždějí i ze vzdálených míst. Voda v bazénu pochází ze skalního pramene, je tedy chladnější, ovšem i v horkém létu osvěžující.