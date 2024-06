Letní koupaliště, které se nachází v Klášterní ulici, hostilo už dvě akce, páteční sportovní den a sobotní metalový a bigbítový festival Mělnický výběr. Plánovaným dnem otevření s koupáním je první červnová neděle. Ovšem jen pokud nebude deštivá. Pak by se termín posunul a čekalo by se na oteplení.

Mělnické letní koupaliště dopoledne ve středu 20. července 2022. | Video: Deník/Michal Bílek

Avizované zvýšení vstupného je letošní realitou. Zatímco loni v létě platili návštěvníci od patnácti do třiašedesáti let za celý den 130 korun a po šestnácté hodině cena vstupenky spadla na 80 korun, letos to bude 150 a 90 korun.

Celodenní vstupenka pro děti a dospělé nad třiašedesát let stála loni rovnou stovku, letos 110 korun. Po šestnácté hodině zůstane ovšem částka stejná, 60 korun.

„Nově u nás mohou lidé využít MultiSport kartu, kdy mohou do celé sítě partnerů na hodinu denně zdarma. Kartu buď zadarmo, nebo za poplatek obdrží od svého zaměstnavatele," uvedl Antonín David, provozovatel letního koupaliště a krytého bazénu.