Jezero Lhota je už od jara v plném provozu, největší nápor ho ale teprve čeká. Je úterý 25. června, pouhých pár dní před začátkem letních prázdnin. Na plážích jsou především rodiče s malými dětmi, kteří tam jezdí i několikrát do týdne.

„Líbí se nám tady víc než na koupalištích. Třeba na kralupské koupaliště to máme blíž, ale raději jezdíme sem tady," říká Petra Čápová z Odoleny Vody, která se synem jezdí na Lhotu i třikrát do týdne. Nejen za krásně čistou vodou, ale i díky nabídce služeb. „Nemají tu jenom smažená jídla, ale i hotovky nebo různé speciality. To se nedá s jinými místy srovnat," míní devětadvacetiletá žena.

Podobný názor má i dvojice dvacetiletých slečen z pražských Ďáblic. „Jezdíme sem už dlouho. Líbí se nám jak voda a místo, tak nabídka občerstvení," shodují se návštěvnice, které nedají na zdejší pláže dopustit.

Polotovary? Už dávno ne

Co se v nabídce občerstvení změnilo, vysvětluje majitelka stánku Sylvia Bielová. „Doba polotovarů je dávno pryč. Děláme si třeba všechny omáčky sami, maso necháváme namlít od řezníka. Lidé si rádi připlatí za kvalitu," vypráví majitelka podniku Sylvia, která začínala před více než dvaceti lety s pojízdným stánkem. Nyní má stánek s pevnými základy a předzahrádkou se sezením. Jde o jeden z nejdéle provozovaných podniků u jezera.

Jezero Lhota v úterý 25. června. | Video: Deník/Alena Hedvíková

Obecně mají podniky v areálu v nabídce například burgery, trhané vepřové maso, nejrůznější druhy salátů, slané palačinky a mnoho dalšího.

Například za palačinku s kuřecím masem a špenátem dáte 189 korun, za hranolky s trhaným masem a čedarovou omáčkou 199 korun a za cheeseburger 219 korun. Půllitr plzně stojí 65 korun, kozlík je za 55 a stejné množství malinovky za padesátikorunu.

Děti se nepochybně neobejdou u vody bez zmrzliny, v nabídce je například točená za 60 korun, úterními příchutěmi byly vanilka s mandarinkou. Hitem sezony je kuličková zmrzlina, stovka za porci.

Parkování v okolí zakázáno

V případě, že na Lhotu vyrazí čtyřčlenná rodina bez jídla s sebou, může počítat odhadem s tisícovkou za občerstvení. Za dva dospělé a dvě děti nad šest let tak za celý den u vody zaplatí 340 korun. V případě, že na místo dorazí autem, je tam k dispozici za poplatek 150 korun na celý den parkoviště. Jinde v okolí je parkování zakázáno pod pokutou pět tisíc.