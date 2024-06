Na mělnickém koupališti se zaměstnanci s dámami procházejícími areálem nahoře bez nesetkávají. „Bývají tu ženy, které se na dece bez horního dílu plavek opalují, ale jakmile jdou do vody, oblečou si jej," řekl Deníku provozovatel koupaliště Antonín David. Stížnosti na částečnou nahotu podle něho přicházejí jen zřídka.

„Kdyby se žena rozhodla jít do bazénu bez horního dílu plavek, nemáme stanovena přesná pravidla, takže bychom to neřešili," poznamenal s tím, že problémy bývají naopak s muži. Někteří se totiž chtějí koupat v bazénu ve spodním prádle.

Plavci ve slipech a trenkách

„Bazén není prádelna. Vedeme nekonečný boj převážně s mladými návštěvníky, kteří přijdou v kraťasech, pod nimi spodní prádlo, a tvrdí, že mají plavky. Taková situace není hygienická, ale bohužel ne každý nás poslechne," dodal provozovatel mělnického koupáku.

Na koupališti v Kralupech nad Vltavou se s odhalenými hrudníky u žen nesetkávají. „Zatím jsme nic takového neřešili. Samozřejmě každý na to máme jiný názor, pokud by přišla odhalená žena a návštěvníky by to pohoršovalo, museli bychom problém vyřešit," uvedla provozní manažerka kralupského koupaliště Gabriela Motlová.

Jak Deník zjistil, většina respondentů je spíše pro nenošení plavkové podprsenky. „Nemám vůbec nic proti odhaleným prsům jak na koupališti, tak při kojení. Nevidím důvod, proč by se ženy měly schovávat," řekl bojový zápasník Matěj Kozubovský z Netřebi.

„Taky plavu nahoře bez, tak ať je to vyrovnané, ne?“ odkázal se na rovnoprávnost Lukáš Randák z Velkého Borku.

Podobný názor má i Michaela Mourková z Mělníka. „Ať si každý dělá, co chce. Ženy se tady v Česku i bojí svléknout. Já se zásadně opaluji nahoře bez. V zahraničí mi je to úplně fuk, tedy kromě arabských států, kde to není povolené," uvedla.

Nahota je sporným tématem

Podle některých respondentů záleží na místě. „Na přírodních koupalištích ať si každý dělá, co chce, ale na koupalištích, kde se platí vstupné, bych horní díl plavek při vstupu do bazénu ponechala," řekla Radka Srbová z Hořína.

Michal Houška z Kralup nad Vltavou přitom upozornil na fakt, že mnozí pánové při těle mají výraznější prsa než ženy. „Kolikrát potkáte na koupalištích chlapy, kteří mají větší prsa než některé ženské. A mají je zakryté? Nemají. Chápu, že některá prsa mohou vzbudit pozornost, ať už pozitivní, nebo negativní, ale to je jen nastavením dnešní doby, kdy se společnost naučila, že se ženy zakrývají," uvedl dvaadvacetiletý muž.