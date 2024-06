Neratovice

Koupaliště v Tyršově ulici v Neratovicích bude určitě otevřeno od začátku července do konce srpna. Podle vedoucí koupaliště a bazénu Ivany Slabé by se ale mohla zahájit sezona i dříve, pokud by udeřila skutečná letní vedra. Pak by pravděpodobně bylo do prázdnin otevřeno v odpoledním čase, neboť dopoledne by ještě na krytém bazénu pokračovaly lekce plavecké školy. Otevírací doba nadcházející sezony a vstupné budou známy před zahájením provozu.

Koupaliště v Neratovicích.