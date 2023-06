Navzdory stoupajícím nákladům se vstupné na mělnické koupaliště nezdražilo. Podle Davida je snahou zachovat stejné ceny jako loni, kdy došlo ke zvýšení vstupného zhruba o dvacetikorunu. Dospělí za celodenní vstupenku zaplatí 130 korun, po šestnácté hodině pak 80 korun, děti a senioři stokorunu a po čtvrté odpolední 60 korun.

„Takhle by to mohlo vydržet. Uvidíme, zda budeme i my budeme spadat do úsporného balíčku,“ poznamenal. Hospodařit musí areál úsporně, už proto, že zařízení je staré několik desítek let. A rekonstrukce je podle Antonína Davida zatím v nedohlednu.

„Modernizace prostoru je otázkou na město," konstatoval provozovatel koupaliště a připomněl, že areál neprošel žádnou výraznou změnou.

Podle mělnického radního Tomáše Trejbala (ODS) není rekonstrukce koupaliště aktuálním záměrem. „Existují údajně nějaké projekty, které si město nechalo vypracovat. Všechno je to ale v rovině teorie, protože teď řešíme především kapacitu škol a školek," uvedl.

Mělnické koupaliště je sice ve srovnání s kralupským už trochu zastaralé, návštěvníkům ale nabízí nespornou výhodu, permanentku na deset vstupů. V Kralupech nad Vltavou, kde se letní koupaliště v Lobečku otevře 16. června, lze zakoupit pouze jednodenní vstupenku. A na tu čekají lidé v horkých dnech před pokladnami v dlouhých frontách.

„Nepochybně by to návštěvníkům ušetřilo čas ve frontách. Ještě budeme tuto variantu probírat, ale zatím nemůžeme nic slíbit," řekl neurčitě Luboš Truhlář (Nová Vlna), jednatel Kralupské sportovní, pod kterou plavecký areál spadá.

Lidé by přitom permanentky na více vstupů uvítali. „Stojíme vždycky dlouhou frontu na sluníčku i desítky minut. Alespoň děti posíláme schovat se pod střechu, aby nedostaly úpal. Navíc se často stává, že vypadává terminál," uvedla pravidelná návštěvnice kralupského koupaliště Gabriela Císlerová s tím, že na to, kolik lidí koupaliště navštěvuje, je pokladen málo.

Žádné zásadní změny se na letošní sezonu stejně jako v Mělníku ani v Kralupech nad Vltavou nechystají. Kromě ceny vstupného, které stouply. „Oproti loňsku jsme byli nuceni zdražit. Ceny jsou zhruba o desetikorunu vyšší," potvrdil Truhlář.

Cena vstupenky byla loni za dospělého 120 korun, letos už 140 korun. Děti a důchodci mají vstup za 80 korun, tedy o deset korun více než před rokem.

Také v Neratovicích plánují zahájení sezony letního koupaliště v polovině června. Původním plánem byl už tento víkend, to ale zhatila předpověď počasí, podle které má být sotva dvacet stupňů.

Přesné datum otevření ještě nebylo stanoveno, už je ale jisté, že v prvním dni se na koupališti uskuteční akce pro děti. Se vstupem zdarma. „Plánujeme diskotéku a různé soutěže,“ potvrdila správkyně objektu Ivana Slabá.

Vstupné na neratovické koupaliště zůstává v nadcházející sezoně stejné jako loni. „Zkusíme to bez zdražení a uvidíme, jak to bude v příštím roce,“ poznamenala Slabá. Dospělý zaplatí za vstupenku 120 korun, děti do 15 let, studenti a senioři 90 korun.

