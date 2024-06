Areál letního koupaliště v Tyršově ulici, kde se nachází plavecký, relaxační a dětský bazén i brouzdaliště a klouzačky, zahájí letní sezonu v pondělí 17. června v poledne.

Na krytém bazénu pokračuje v červnu dopoledne plavecká škola, letní koupaliště proto bude do začátku prázdnin otevřeno ve všedních dnech od 12 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 19 hodin. Mezi desátou a devatenáctou hodinou pak bude provozní doba i po celý červenec a srpen.

Vstupenka pro dospělé je na celý den za 120 korun, ve všedních dnech po 17. hodině za 90 korun, děti do pěti let mají vstupné za padesátikorunu, děti do 15 let, studenti a důchodci platí za celý den 90 korun, ve všedních dnech od 17. hodiny 70 korun.