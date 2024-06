Koupaliště v Kralupech nad Vltavou

Až do konce srpna má koupaliště provozní dobu denně mezi desátou a dvacátou hodinou, navíc s ranním plaváním od 6.15 do 8 hodin.

Dospělí platí za celý den 140 korun, po 15. hodině stovku, děti od 6 do 15 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P od rána 80 korun, od 15 hodin 60 korun. Pro děti do 5 let je vstupné 40 korun, stejnou částku hradí i ranní kondiční plavci.

Na koupališti jsou například tobogán, skluzavky, chrliče, vodní hřib, vířivá sedačka nebo nosorožec stříkající vodu v bazénku pro nejmenší. Skokanská věž je pro veřejnost uzavřena.

close info Zdroj: Deník/Alena Hedvíková zoom_in Kralupské koupaliště.