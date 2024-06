Koupaliště Kralupy nad Vltavou Otevírací doba: 10.00 – 20.00, ranní plavání 6.15 - 8.00 hodin

Vstupné: dospělí 140 korun, ve všedních dnech od 15 hodin 100 korun, děti od 6 do 15 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P 80 korun, ve všedních dnech od 15 hodin 60 korun, děti do 5 let a ranní kondiční plavci 40 korun



Na koupališti jsou například tobogán, skluzavky, chrliče, vodní hřib, vířivá sedačka nebo nosorožec stříkající vodu v bazénku pro nejmenší. Skokanská věž je pro veřejnost uzavřena.

Koupaliště Mělník

Otevírací doba: do konce června všední dny 11.00 – 19.00 a víkendy 9.00 – 19.00, o prázdninách 9.00 – 19.00

Vstupné: od 15 do 63 let 150 korun, od 16 hodin 90 korun, děti a senioři 110 korun, od 16 hodin 60 korun.



Na koupališti je tobogán, divoká řeka, široká klouzačka a chrliče.

Koupaliště Neratovice Otevírací doba: do konce června ve všedních dnech 12.00 - 19.00, o víkendech 10.00 – 19.00, o prázdninách 10.00 – 19.00

Vstupné: dospělí 120 korun, ve všedních dnech od 17 hodin 90 korun, děti do 15 let, studenti a důchodci 90 korun, ve všedních dnech od 17 hodin 70 korun, děti do 5 let 50 korun.



Na koupališti jsou například skluzavky, houpací bazén, vodní: stěna, clona, hřib, deštníky, chrliče, dělo, šplhací síť, masážní lavice nebo trysky.

Městské lázně Mšeno

Otevírací doba: do konce června ve všedních dnech 14.00 – 19.00, o víkendech 10.00 – 19.00 hodin, o prázdninách 10.00 – 19.00 hodin

Vstupné: dospělí 100 korun, od 16 hodin 50 korun, děti do 18 let a senioři 30 korun, od 16 hodin 10 korun

Otevřeno je za příznivého počasí, aktuální stav návštěvníci zjistí na čísle 775 277 394, pokud telefon vyzvání, je to potvrzení, že je otevřeno, když je nedostupný, znamená to, že je zavřeno.

Koupaliště Cítov Otevírací doba: do konce června ve všedních dnech 13.00 – 19.00, o víkendech 10.00 – 19.00, o prázdninách 10.00 – 19.00

Vstupné: dospělí 80 korun, děti od 3 do 15 let, studenti a senioři 40 korun

Koupaliště Želízy

Otevírací doba: 10.30 – 19.00 hodin

Vstupné: dospělí 85 korun, od 16 hodin 40 korun, děti do 3 let zdarma, děti do 15 let 45 korun, od 16 hodin 20 korun, studenti a senioři 65 korun, od 16 hodin 30 korun