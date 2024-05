Za letní koupání v Mělníku zaplatí návštěvníci v nadcházející sezoně více. „Nejsem moc příznivcem zdražování a jsme si vědomi toho, že areál není vybaven tak, že by sem jezdili lidé z široka daleka, ale ceny jdou nahoru. Za energie, za lidskou práci… S tím nic nenaděláme. Loni jsme vstupné nezvedali, letos k němu budeme muset zhruba desetikorunu přihodit," říká provozovatel koupaliště v Klášterní ulici Antonín David.

V loňské letní sezoně platili návštěvníci od patnácti do třiašedesáti let za celý den na koupališti 130 korun, po šestnácté hodině cena vstupenky spadla na 80 korun. U dětí do patnácti let a dospělých nad třiašedesát byly částky 100 a 60 korun. Jaké budou přesně letošní částky, zatím není jasné. Zveřejněny mají být do neděle 26. května.

Do stejného termínu budou známy i konkrétní podmínky pro držitele MultiSport karet, které jsou zaměstnaneckými benefity. Sleva pro jejich držitele u vstupu do areálu bude letošní novinkou.

Rýsuje se i možnost hrazení vstupného QR kódem pro návštěvníky, kteří preferují platby online před hotovostí. „Musíme promyslet, jak by vše probíhalo, aby se u vstupu netvořily zbytečné fronty. Zároveň chápeme, že čím dál více lidí nenosí u sebe hotovost. Pořizovat terminály by se nám ovšem zatím nevyplatilo," dodává Antonín David.