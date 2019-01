Kralupy/ Zákeřná past, která v pondělí po poledni zaskočila dva cyklisty jedoucí podchodem mezi městem a areálem chemických výrob, je už bezpečně zakrytá.

Po čtyřiadvaceti hodinách se ztracené rošty dostaly zpátky na své místo. Zmizely i krvavé šmouhy.



Po krádeži roštů se z kanálu, který odvádí z podchodu dešťovou vodu, stala osmdesát centimetrů hluboká díra. Do té najeli dva cyklisté a při divokých pádech utrpěli zranění. Po ošetření na zdravotním středisku Synthosu byli záchrankou převezeni na chirurgii mělnické nemocnice.



Po nehodách se jeden ze zaměstnanců areálu chemických výrob obrátil na strážníky. Ředitelka kralupské městské policie Eva Kostlivá potvrdila, že hlídka vyjela na místo okamžitě po oznámení. V té chvíli už tam byl i technik správy majetku spolčenosti Synthos, která je majitelem cesty.



„Při bližším ohledávání okolí strážníci chybějící rošt nalezli pohozený nedaleko v trávě,“ řekla Kostlivá. Důvodem pro pohození železného roštu do trávy mohla být jeho větší váha nebo skutečnost, že je při činu někdo vyrušil. Nalezený rošt pak převzali pracovníci Synthosu s tím, že ho umístí zpátky na své místo. Podle pracovníků z areálu chemických výrob by rošty u podchodu měly přidělány napevno, aby se situace nemohla opakovat. Na instalaci roštů pracoval zaměstnanec Synthosu včera dopoledne.



Případ k dalšímu šetření převzali kralupští policisté. Ti však podle policejního mluvčího Václava Tichého nebudou případ řešit jako trestný čin. „Z obou stran průchodu je umístěna dopravní značka upozorňující na zákaz vjezdu cyklistů, tudíž tam oba zranění cyklisté správně neměli na svých kolech vůbec projíždět,“ uzavřel Tichý.

Autor: Petra Špitálská, Michaela Rozsypalová