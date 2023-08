Středočeský kraj s velkou pravděpodobností omezí rozsah veřejné dopravy v Tišicích, Všetatech a Byšicích na Mělnicku. Důvodem je dlouhodobé odmítání přistoupení na standardy dopravní obslužnosti (SDO), které mají přinést spravedlivější systém financování dopravní obslužnosti. Už dříve takto kraj omezil dopravu na linkách do Kladna.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Čech

Kraj omezení oznámil ve zprávě, ve které naopak vyhlásil dohodu s Mladou Boleslaví. Ta patřila společně s Kladnem k největším odpíračům nového modelu. Podobně jako omezil kraj dopravu v Kladně, to samé chystá i na Byšicku. „Příčinou je neochota vedení obcí a městyse přistoupit do systému SDO,“ připomíná možný scénář Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. „Staly by se černými pasažéry v celém systému PID, což by nebylo fér vůči takřka všem ostatním obcím a městům Středočeského kraje s výjimkou města Kladna. Jako objednavatelé regionální dopravy proto přistoupíme k regulaci počtu spojů autobusů i osobních vlaků tak, abychom vyhověli základním principům schváleným v rámci zavedených standardů,“ konstatuje Petr Borecký.

Vlaky by jen projížděly

Obce a městys Všetaty mají čas na změnu do 18. srpna. „Toto datum je dáno lhůtami Správy železnic pro vydání konečného návrhu jízdního řádu pro příští rok. V případě pozdější případné změny stanoviska nejsme schopni garantovat znovuzavedení zastavování spojů dříve než při následující celostátní změně jízdních řádů v červnu, resp. prosinci 2024,“ dodal Borecký. Pokud dojde k omezení, nastane 10. prosince se změnou jízdních řádů.

První zákazníci v nákupní zóně u Kozomína? Stavba začne za pár měsíců

Průlomem je naopak dohoda s Mladou Boleslaví, radní již schválili novou smlouvu s městem, podle které se jedno z největších měst v regionu zapojí do systému standardů dopravní obslužnosti. Nové standardy veřejné obslužnost mají podle kraje nastavit spravedlivý a transparentní poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách. V minulosti nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec. „Naším cílem bylo nastavit jednotný klíč pro výpočet příspěvku obcí do systému. Nová pravidla zohledňují nejen počet obyvatel obcí, ale také význam linky na obslužnosti lokality a četnost spojení. Obce se nově podílejí i na financování železniční dopravy,“ uvedl už dříve Borecký.

Možná omezení

Vybrané vlaky linek R43 a S3 budou Všetaty, Tišicemi a Byšicí pouze projíždět anebo jízdu ukončí/začnou v Neratovicích (Os 9520, Os 9522 o sobotách a svátcích, Sp 1540, Os 9526, Os 9528, Os 9530, Os 9532, Os 9534, Os 9536, Os 9538, Os 9540, Os 9523, Os 9541, Sp 1543, Os 9543, Os 9525, Sp 1545, Os 9527, Os 9533, Os 9535, Os 9537).

Autobusová linka 472 z Tišic do Mělníka nebude posílena (již od 3. září).