Kraj schválil ještě šedesát žádostí o kotlíkovou dotaci. Další šance příští rok

Mělnicko - Ještě šedesátku žádostí v celkové hodnotě 6,5 milionu korun schvalovala krajská rada. Stalo se tak v rámci druhé výzvy, kdy mohou lidé žádat o peníze na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech.

Kotlíkové dotace. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Kopáč

Výzva byla otevřena až do 29. června, lidé se ještě ale mohli přihlásit o peníze. „Středočeský kraj ponechával možnost podání žádosti o kotlíkovou dotaci po celou dobu přesto, že již od dubna byla alokovaná částka prostým součtem nároků podaných žádostí vyčerpána,“ řekl náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011).



Bylo to proto, že ne všichni žadatelé budou nakonec dotaci čerpat, tím pádem se peníze mohou dostat na jiné. „Ať už z důvodu odstoupení od žádosti či nesplnění podmínek. Tím získal větší počet zájemců šanci na získání dotace,“ podotkl náměstek.



Celkem přišlo do 29. června 4977 žádostí celkem ve výši 543 021 723 korun. A jak uvádí vedení kraje, rada schválila žádosti v objemu zhruba 512,3 milionu korun. A žádosti, které sice byly schváleny, ale už je nepokrývá alokace – nejsou na ně peníze – jsou zařazeny do zásobníku žádostí.



Těch je aktuálně zhruba stovka. „V případě, že některá z přijatých žádostí, která byla podána dříve, bude vyřazena, popř. některý z žadatelů požádá o zrušení žádosti, bude proveden posun v pořadí. Podle zkušeností z první výzvy až 15 % žadatelů z různých důvodů neuzavřelo smlouvu,“ dodal náměstek Gabriel Kovács.

Pokud ale někdo má o kotlíkovou dotaci zájem, ale nestihl se přihlásit, byl vyřazen a nebo se dostal do zásobníku – nebo teprve o ní pouze uvažuje – bude mít další příležitost v roce 2019. Ministerstvo životního prostředí právě s kraji připravuje podmínky pro vyhlášení další výzvy kotlikových dotací. „Pokud tedy už výměnu tepelného zdroje lidé provedli, tak by si měli pečlivě schovávat veškerou dokumentaci, zvláště pak tu fotografickou,“ dodal náměstek Gabriel Kovács.



Jak postupuje schvalování žádosti o peníze na výměnu kotle, mohou žadatelé sledovat na webových stránkách krajského úřadu. ZDE naleznete tabulku podaných žádostí, kde vidíte jejich aktuální stav zpracování.



Tabulka je aktualizována patnáctého každý měsíc. „Je to příspěvek pro zvýšení transparentnosti schvalovacího procesu,“ podotýká vedení kraje.