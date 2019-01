Praha - Beze změny zatím zůstává proplácení regulačních poplatků v nemocnicích Středočeského kraje.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

V pondělí hejtman David Rath (ČSSD) potvrdil, že za pacienty, kteří o to projeví zájem, budou tyto poplatky nadále hrazeny z krajského rozpočtu.

Nic nechce měnit navzdory tomu, že ministerstvo vnitra ústy své mluvčí Jany Malíkové oznámilo, že střední Čechy patří k pětici krajů, s nimiž bude kvůli proplácení zdravotnických poplatků zahájeno správní řízení. Ministerstvo má za to, že způsob, jakým některé kraje postupují při úhradě poplatků, odporuje zákonu. Chtějí proto správním rozhodnutím dospět k žalobě, která by u správních soudů žádala zrušení usnesení příslušných krajských zastupitelstev.

Naopak Rath soudí, že nezákonné je počínání ministerstva, jež si osobuje právo rozhodovat o věcech, jejichž řešení mu nepřísluší. Chce se postavit po bok ústecké hejtmanky Jany Vaňhové (rovněž ČSSD) a prostřednictvím podání k Ústavnímu soudu ČR vést s ministerstvem vnitra kompetenční spor.

Do boje jde Rath i přesto, že má připravené a krajským zastupitelstvem předem odsouhlasené náhradní řešení, které by námitky ministerstva mělo vyřešit, aniž by pacienti pocítili změnu.

Namísto otázky Chcete, aby byl za vás regulační poplatek uhrazen z rozpočtu Středočeského kraje? by dostávali otázku: Chcete, aby za vás regulační poplatek uhradila konkrétní oblastní nemocnice, nemocnice Středočeského kraje? Od počátku přitom hejtman nezastírá, že jde o slovíčkaření přesně ve stylu rčení „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. „Nevylučuji, že za dva týdny nebo za měsíc ke změně nepřistoupíme – pro nejbližší dny ji ale nechystáme,“ konstatoval Rath v pondělí.

Na úhradu regulačních poplatků, vehementně kritizovanou opozicí z ODS, loni Středočeský kraj vynaložil 80,3 milionu korun. S osmdesátimilionovou částkou počítá i rozpočet na rok 2010.