Kralupané chtějí znovu Holečka za starostu

Kralupy – V Kralupech volby dopadly podle očekávání. Největší přízeň voličů získali Starostové a nezávislí v čele se současným místostarostou Markem Czechmannem. S podporou téměř 29 procenty budou mít v příštím zastupitelstvu šest křesel.

Současný starosta Petr Holeček, který strávil ve vedení města dvanáct let, několikrát veřejně prohlásil, že sice kandiduje do městského zastupitelstva, ale nikoliv už na pozici starosty. „Do komunální politiky jsem vstoupil po revoluci, kdy jsem byl mladý a myslel jsem si, že kdo chce, aby se změnilo myšlení, poměry ve společnosti, ale i tvář města, měl by se osobně angažovat a ne jen na změnu čekat. Nemyslel jsem si však vůbec, že v politice tak dlouho vydržím a že se stane i mým povoláním,“ vzpomínal Holeček na své začátky.

I když do voleb nastupoval se čtyřkou na kandidátce, získal od Kralupáků přes dva tisíce hlasů díky panašování a rázem se posunul na první místo před Marka Czechmanna, Marka Škabradu a Ivanu Pacholíkovou.

Druhá skončila v Kralupech ODS s Liborem Lesákem, těm připadlo z celkových jedenadvaceti pět mandátů. V zastupitelstvu města tak nadále zůstávají Libor Lesák, Petr Listík nebo Jiřina Hereinová.

Po čtyřech židlích v zastupitelstvu získali shodně Ano 2011 s lídrem Tomášem Pekárkem, kterého však ve zvoleném pořadí přeskočila Jana Homolová. A nové politické uskupení Kralupy Nová Vlna s Vojtěchem Pohlem, i ten u voličů propadl na třetí místo.

A na poslední dvě místa voliči dosadili KSČM a NK.