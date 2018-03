Opravy mostu Kralupany děsí, čekají dopravní kolaps

Mělnicko – Od začátku dubna bude kralupský most uzavřen na jedné straně vozovky. Už tak dost složitá dopravní situace se ve špičce ještě zkomplikuje. Auta tudy budou projíždět kyvadlově a řídit je budou semafory na obou stranách uzavírky.

Kolony před kralupským mostem.Foto: Deník/Petra Špitálská

Podle názorů některých řidičů doprava v Kralupech zkolabuje. „Jezdím tudy každý den s kamionem a vůbec si nedovedu představit, o kolik se mi prodlouží dojezdový čas, když pojedu zrovna v době, kdy končí směna v chemičce,“ tvrdí profesionální šofér Miroslav Hos, který jezdí každý den s nákladem z nedalekých Úžic.

Podle kralupského místostarosty Marka Czechmanna bude na kralupském mostě T.G.M. přes Vltavu probíhat oprava mostních závěrů. V důsledku těchto opatření dojde na příslušné komunikaci ke zjednosměrnění provozu. „Doprava bude v tomto úseku řízena kyvadlově semafory. Investor, kterým je v tomto případě Správa a údržba silnic Krajského úřadu a odbor dopravy, který na tuto akci vydává dopravní opatření, nepočítají s žádným dalším omezením,“ tvrdí místostarosta s tím, že pro chodce bude kralupský most průchozí stejně jako obvykle. Těch se žádná omezení netýkají. V plánu údajně není ani odklon nákladní dopravy.

„Pro řidiče to pochopitelně bude znamenat značnou komplikaci, neboť kralupský most je důležitou dopravní tepnou. O uzavírce bude město informovat i v televizním zpravodajství a v krajských denících, aby řidiči, kteří městem pouze projíždějí, zvolili po dobu uzavírky raději jinou trasu. Vzhledem k tomu, že komunikace na mostě tuto opravu již nutně potřebuje, doufám, že i tentokrát budou občané shovívaví a s omezením dopravy si poradí,“ uzavřel Czechmanna.

Podobnou situaci prožívají i v Mělníku, kde byl ještě donedávna omezován provoz na novém mostě, který musel projít celkovou rekonstrukcí. V některých dnech došlo i na jeho úplnou uzavírku.

Osobní doprava byla sice odkloněna přes starý most Josefa Straky, ale na něj nesměly vjíždět kamiony, protože i tento přejezd přes Labe byl ve značném havarijním stavu.

Nákladní vozy se proto rok potýkaly s dlouhými objízdnými trasami několik desítek kilometrů. Před pár měsíci se tu ovšem situace otočila. Nový most byl po opravách zcela otevřen, ale před koncem roku došlo k úplné uzavírce mostu veslaře Straky. Tam musela ovšem být kompletně rozebrána vozovka a vyměňují se železné části mostovky. Tudy cesta nevede ani pro pěší. Ti musejí z Brozánek a Hořína přecházet do Mělníka dlouhou zacházkou přes nový most. Dopravní spojení v pracovní dny zajišťuje z Brozánek na Mělník a zpět 25 autobusových spojů, ve špičce i tři za hodinu.

Ulehčení by mohlo přinést až zřízení přívozu, o kterém mělnická radnice uvažuje. Lidé by ho mohli využívat od jara. Jestli se záměr podaří uskutečnit, je ale ve hvězdách, protože by musel vést pod opravovaným mostem.

Most T. G. Masaryka

- Je dlouhý 200 metrů.

- Postaven byl v letech 1925 – 1928.

- Náklady na stavbu dosáhly celkem 11 milionů korun.

- Je dílem J. Farského a J. Krohy.

- Stavební jáma pro mostní pilíř, hloubená ve štěrkopísku dosáhla 11 m a pilíř byl usazen 1,5 m do skalního podloží.

- Při hloubení jámy se pracovalo v kesonu a voda byla odčerpávána čerpadly, poháněnými parním strojem.

- Již do průběhu stavby zasáhla povodeň, která zaplavila výkopové jámy a způsobila značné škody, při povodni v roce 2002 naštěstí obstál most velmi dobře.