Kralupané viděli souboj nejlepších strongmanů

Kralupy nad Vltavou - V Kralupech nad Vltavou byl zjara vyhlášen na počest básníka Jaroslav Seiferta, který v mládí ve městě často pobýval, další ročník anonymní autorské literární soutěže. Do ní bylo možné přihlásit jednotlivé básně i cykly do konce měsíce května. Byla opět určena pro věkové skupiny poetů: 14 až 18 let a nad 18 let bez omezení.