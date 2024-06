/VIDEO/ Žánrově široce rozkročené kralupské Bratrstvo Luny představuje nový singl, který je předzvěstí jejich pátého studiového alba. To ponese název Aquarius s podtitulem Písně o vodě, půdě, kamenech, hvězdách a času. Jeho vydání je naplánováno na první pololetí příštího roku.

Zatím poslední studiovou autorskou stopou kapely Bratrstvo Luny byla účast na prestižním kompilačním projektu Dark Tunes From Czech and Slovak Caves III. (2022) vydaného žánrovým portálem sanctuary.cz s podtitulem „to nejzajímavější z aktuální temné scény“. Do finálního výběru se dostala skladba Atlantida od frontmana ansámblu Josefa Wlaschinského (Buzse D.). Právě na ni nyní navazují Vodopády kytaristy Martina Šoltyse (Šotka).

| Video: Youtube

„Zkreslené kytary jsou dosti upozaděné a namísto nich se derou jen lehce nakreslené, ale zato dynamičtější rejstříky. Otevírá se tím prostor pro poselství skrze zpěvovou linku a celkově vzdušnější atmosféru. Hluku bylo už dost, teď je čas zkrotit aparáty a dát šanci lehčím tónům,“ uvedl ke skladbě autor hudby.

Výhradní textař souboru Jindřich Kohm (R.X.Thámo) k novince dodává: „Étos skladby je do morku kostí bratrský a jsem šťastný za to protnutí všech rovin, které jsou nezbytnou podmínkou ke vzniku silné skladby. Píseň lze vnímat ve více metaforických rovinách, jednou z nich může být i zformulování pomyslného manifestu naší nové cesty, které je podtrženo i pohyblivými obrázky. Pro Bratrstvo Luny nastává doba Vodnáře.“

close info Zdroj: se souhlasem Jindřicha Kohma zoom_in Kralupská rocková kapela Bratrstvo Luny představila svůj nový singl Vodopády. Autorem videoklipu je kameraman Jan Hrušovský, který s impresáriem „BL“ Jindřichem Kohm (alias R.X.Thámem) spolupracuje i na životopisných filmech Světec z pekla (Hledání & Návraty) o česko-slovenském apoštolovi punku a gotiky Petru Štěpánovi (XIII. století & Hrdinové nové fronty).

Novinkovou skladbu si mohou zájemci poslechnout prostřednictvím streamovacích hudebních portálů Spotify, Apple Music, Deezer a YouTube.

Premiéra druhého dílu dokumentu Světec z pekla je naplánována na 19. října do Jihlavy (Kino DKO) v rámci programové skladby festivalu Gothic Iglau.