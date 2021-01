Odstranění kašny vyjde kralupskou radnici na 421 tisíc korun. „Kašna byla v určité době pro místní občany atrakcí. Postupem let však začala chátrat a její současný stav je opravdu velmi nevzhledný. Hlavně z tohoto důvodu radní schválili její likvidaci a následné osázení okrasné zeleně na jejím místě,“ uvedla vedoucí odboru investic a správy majetku Marcela Horčičková. Záhon vznikne podle návrhu krajinářské architektky Michaely Suchoňové.

Likvidace kašny je prvním krokem k úpravě prostoru naproti kulturnímu domu Vltava. Přestavbu Seifertova náměstí má město v plánu již několik let. Ovšem zatím chybělo to podstatné – peníze. „Studii na obnovu Seifertova náměstí máme k dispozici poměrně dlouhou dobu. Bylo však zřejmé, že pokud nebudeme moci využít některého z dotačních titulů, bude celková obnova více než složitá,“ uvedl kralupský místostarosta a krajský zastupitel Libor Lesák (ODS).

Jaká by mohla být příští podoba Seifertova náměstí, ještě jisté není. „Pravděpodobně by se tam dělaly nějaké terénní úpravy. Vodní prvek se tam, myslím, neplánuje,“ řekl Deníku už loni mluvčí radnice Aleš Levý.

Lidé, kteří na sídlišti vyrůstali v 70. a 80. letech, se musí rozloučit s atrakcí, kterou využívali k dětským hrám. Mizí podle nich další část jejich dětství. „Pamatuju si, že jako děcka jsme se tam brouzdali a bylo to fajn v parném létě. Proč to rušit? Vůbec tomu jako rodilý Kralupák nerozumím a je mi smutno,“ napsal na facebookovou stránku města například Jan Ujka.

David Novák poukázal na finanční otázku. „Kdyby se kašna opravila, bylo by to možná finančně dražší, ale jednoznačně lepší a hezčí,“ je přesvědčen. Přisadil si i Jan Kumhala: „Zase záhon. O něj se bude starat kdo? Stejně jako o sochu Seiferta, která zarůstá šípkem? Nechali jste to tak dlouho chátrat.“

Zmíněný pomník nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta stojí na prostranství mezi paneláky od roku 1997. Autorem je Stanislav Hanzík a toto dílo znají zřejmě lidé v celé zemi. Ve filmu Pupendo má totiž část pomníku (hlavu básníka) v ateliéru postava Bedřicha Máry v podání Bolka Polívky. Z Kralup pocházela básníkova matka a on sám je zde pochovaný.