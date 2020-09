Mluvčí středočeské krajské hygienické stanice Dana Šalamunová připomněla, že kralupská základní škola má 313 žáků v karanténě, mezi nimi je jedenáct pozitivních případů. Pozitivní testy má rovněž šest tamních pedagogů.

Podle ředitelky Gleichové by se žáci a učitelé měli vrátit zpátky do školy 29. září. Do té doby se děti budou učit na dálku. „Připravovali jsme se na takovou situaci už na konci srpna, měli jsme zkušenosti z jara. Dokupovali jsme notebooky a techniku pro učitele,“ uvedla ředitelka a připomněla, že sbor prošel i dalším školením pro distanční výuku.

„Někteří učitelé ji provozovali už nyní, když se hodně dětí nacházelo v karanténě a ve třídě jich bylo málo,“ doplnila Michaela Gleichová.





V současné době je částečně zavřená i Základní škola 28. října v Neratovicích. Tam se v tomto týdnu objevily dva pozitivní případy nákazy covid-19. Jde o žáka a pedagoga. „Šest tříd je v karanténě, 139 žáků a čtyři pedagogové,“ uvedla hygienička Šalamunová.