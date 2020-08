Robin Janoš má řadu nápadů, které by chtěl ve Vltavě realizovat. Například na zahradě kulturního domu by měl vzniknout altán pro pořádání menších akcí. „Nevím ale, v jakém časovém horizontu, protože ještě nevidím do všech zákoutí financí, rozpočtu a plánování,“ uvedl Robin Janoš.

Obnovy by se podle Janoše mohl dočkat také festival Lednový Underground, na jehož dřívějších ročnících se kdysi organizačně podílel.

Změn by se mohlo dočkat i foyer kulturního domu. „Chtěl bych ho zvelebit, nahradit staré nástěnky obrazovkami, na kterých by běžel například program kina a divadel, filmové upoutávky,“ vysvětlil Robin Janoš a dodal, že zlepšení by nemuselo minout ani pokladnu. „Je to malinkaté staré okénko, krčíte se u něj a brigádník vám prodává vstupenku, zatímco vy skoro nevidíte na monitoru, jaké místo si kupujete,“ poznamenal Janoš s tím, že také v tomto případě by rád využil LCD obrazovky.





Nové vedení by chtělo oslovit i obyvatele severu Prahy, zejména lidi z okolních vesnic. „Rádi bychom, aby nejezdili za kulturou do Prahy, ale k nám. Je to však hudba budoucnosti,“ řekl Janoš, podle kterého je prioritou zahájení další fáze elektroinstalace. „Ta elektřina byla dělaná před pětapadesáti lety, když se kulturní dům stavěl. Mnohé rozvody je třeba vyměnit, hlavně v sále, kde se hraje divadlo a probíhají koncerty,“ upozornil Janoš a dodal, že bude doufat, že město v dohledné době uvolní na tyto záměry peníze.

Podle mluvčího kralupské radnice Aleše Levého je zájmem města zachovat všechny stávající městské akce a obohatit program kulturního domu.

„Například slavnostní dny adventu, které nás čekají v prosinci, budou mít rozšířený program. Budou probíhat na Palackého náměstí každý víkend až do Vánoc,“ připomněl Levý.