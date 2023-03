Přestože kácení není novinkou a už v minulosti se proti záměru postavili místní lidé i peticí, realita vyvolala na sociálních sítích poprask.

„Šla jsem kolem když je káceli, rvalo mi to srdce jak může někdo tohle udělat. Každý projekt se může přizpůsobit,“ psala Zdenka Procházková. „Děsný a hlavně smutný,“ přidala se Daniela Urbánková. „A je po kráse a po stínu,“ stálo v komentáři Kateřiny Jaroš. „Překrásné, zdravé, silné sakury před kralupským nádražím - pokáceno! Může mi prosím někdo vysvětlit proč?“ ptal se David Stejk Vana.

Rozhodnutí o kácení padlo už před lety za minulého vedení města. „Za mě byl celý projekt od začátku blbě zadán. Zadání znělo: chceme kompletní rekonstrukci Husovy ulice, a to bez ohledu na alej. Už před šesti lety se hovořilo, že stromy jsou na pokraji životnosti a přitom po šesti letech byly úplně v pohodě a věřím, že by tam dalších dvacet let stály," řekl radní Luboš Truhlář (Nová Vlna) s tím, že diskuze na téma kácení aleje sice později proběhla, k zachování sakur ale nevedla.

Komise s kácením nesouhlasila

Na rozhodnutí o likvidaci aleje nerada vzpomíná i tehdejší členka ekologické komise Adéla Humlová: „O možném kácení jsme se dozvěděli náhodou a dali jsme do zápisu, že nesouhlasíme s kácením, protože jsme si byli vědomi toho, že vykácet veškerou zeleň a nahradit ji parkovištěm nelze. A jako kralupští občané jsme měli k místu vztah," poznamenala.

Podle Humlové byly tehdy sakury zdravé, jen z dlouhodobého hlediska neperspektivní. „To je můj názor. Pár let tady mohly existovat, i když rekonstrukce této části centra by možná byla s ponecháním sakur mnohem nákladnější," dodala Humlová.

O kráse kralupských sakur psal Deník před třemi lety, kdy byly stromy v Husově ulici nominovány do ankety Alej roku.

Proti kácení byl i opoziční zastupitel Tomáš Pekárek (ANO): „Vedení se města se bude jistě odvolávat na studii dopravní obslužnosti centra města, která byla v roce 2014 překotně schválena na posledním možném jednání končícího zastupitelstva, a od které se odvíjí celý následný postup rekonstrukce náměstí,“ řekl Deníku.

Když se před časem o plánovaném kácení sakur dozvěděla veřejnost, vznikla petice, na jejímž základě se pak město rozhodlo nechat projekt přepracovat. Osud aleje to ale nakonec stejně nezměnilo.

Zbývalo jim už jen pět až deset let

Někdejší změnu projektu potvrdil i mluvčí města Aleš Levý. „V úvodní fázi, kdy město představilo první vizualizace, se počítalo s tím, že by měly sakury padnout. Zvedla se vlna nevole a projekt byl na základě toho přepracován. Nechali jsme ale udělat ještě posudek od odborníků, jejichž rad jsme se dále drželi. Sakury by tam mohly zůstat, ale bylo by to řešení napůl, životnost stromů byla odhadována na pět až deset let," vysvětlil Levý.

Kralupské sakury byly vysazeny v polovině 80. let 20. století. Jde přitom podle odborníků o poměrně krátkověký strom, který se dožívá věku kolem padesáti let.

Závěrečná etapa proměny centra Kralup nad Vltavou přinese v Husově ulici parkovací místa a odpočinkovou zónu. Na její rekonstrukci, která proběhne letos, naváže hned v následujícím roce Jungmannova ulice. Dohromady mají být náklady pětatřicet milionů korun, město připravuje žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která by mohla přispět až dvaceti miliony.