Kralupy - Zastaralé lampy v kralupských ulicích by měly během několika příštích let nahradit moderní svítidla, v nichž budou namísto sodíkových výbojek svítit desítky úsporných led žárovek.

TYP lamp s led diodami, které osvítí kralupské ulice. | Foto: Jiří Herain

Lampy veřejného osvětlení s technologií led nechala před už časem na zkoušku instalovat kralupská radnice v ulicích Karsově a Ivana Olbrachta. A v příštím týdnu by měli montéři moderní lampy osazovat i v ulicích Revoluční a Třída Legií.

Potvrdil to místostarosta města Libor Lesák, podle něhož se bude na led systém přecházet ve všech ulicích, které čeká rekonstrukce.

Obyvatelé Kralup nad Vltavou mohli sami posoudit, které osvětlení s led žárovkami se jim zdá nejlepší. „Oslovili jsme totiž několik výrobců, aby nám zapůjčili jejich lampy. Ty jsme pak nechali instalovat do Revoluční ulice," konstatoval místostarosta a dodal, že si město nechalo na svítidla vypracovat nezávislý posudek od kanceláře, která se zabývá právě veřejným osvětlením.



Komise hodnotila nejen svítivost, ale i náročnost na údržbu, cenu a pokles světelného toku během let.



Lampy, které z posudku vyšly jako nejideálnější, budou nově osvětlovat nejen Třídu Legií a Revoluční ulici, ale postupem času se objeví i v dalších kralupských ulicích.



Nové veřejné osvětlení bude podle Libora Lesáka znamenat vedle kvalitního světla také nižší provozní náklady. „Navíc dojde ke snížení počtu svítících míst o zhruba pětinu. Velkou výhodou je oproti klasickým výbojkovým svítidlům jejich bezúdržbovost," připomněl místostarosta a poznamenal, že by se nové veřejné osvětlení díky menší spotřebě elektrické energie mělo do pěti lety zaplatit. A pak už bude jejich provoz přinášet úspory.



Nové světlo, které Kralupy nad Vltavou zvolily pro své ulice, stojí zhruba osm tisíc korun, což není oproti lampám se sodíkovými výbojkami výrazně vyšší cena. Klasická kvalitní lampa totiž stojí přibližně o tisíc korun méně. A drahé žárovky navíc vyžadují občasnou výměnu. Na led lampy výrobce poskytuje desetiletou záruku.