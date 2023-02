Fotbalové hřiště V Olších je na prodej. O koupi usiluje město

To už je ale v této fázi prací minulostí. Nerezová bazénová vana je na místě a vody v ní přibývá. Pracuje se na dlažbách na ochozech kolem ní a stěny čekají na doplnění akustického obkladu. Pak bude hala s bazénovou vanou, která je aktuální etapou rekonstrukce krytého bazénu, hotová.

Pracuje se i v zázemí, kde jsou technologie, následovat budou kompletace, zkoušky a seřizování.

Na jaře už se bude plavat

Poté už se město obrátí na stavební úřad s žádostí o zkušební provoz, kdy už bude moci bazén využívat veřejnost. Karvánek přitom odhaduje, že by se návštěvníci mohli dočkat ve druhé polovině března.

Dokončovaný projekt zahrnuje kompletní obnovu části plaveckého bazénu, který pochází z poloviny osmdesátých let minulého století. Jde o přestavbu části suterénu, rozšíření akumulační nádrže a rekonstrukci dětských šaten včetně přístupové chodby, kompletní výměnu vodovodní přípojky do objektu a novou nerezovou vložku do původního tělesa bazénové vany. V prostoru haly probíhá inovace ochozů, stěn, podlah a dalších přilehlých konstrukcí. V minulosti už byla opravena střecha a objekt byl zateplen.