Kralupský kamerový systém čeká rozšíření

Do kamerového systému Kralup nad Vltavou v září přibude pět nových kamer. Mělnickému deníku to potvrdil ředitel městské policie Ladislav Voves s tím, že se jedná o největší jednorázové rozšíření od doby, co se systém ve městě nainstaloval.

Kamerový systém. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Jak Ladislav Voves uvádí v listopadovém čísle Kralupského Zpravodaje, k rozšíření systému došlo i loni v září. Tehdy se přidaly celkem tři kamerové body, jeden z nich například na severní roh panelového domu čísla popisného 656 v ulici Štefánikova, odkud monitoruje třeba nízkoprahové denní centrum Paprsek, nedaleké garáže, nacházející se mezi ulicí U Transformátoru a Středním odborným učilištěm, či okolí a parkoviště zimního stadionu. Jiný bod byl zas umístěn na sloup veřejného osvětlení naproti nádražní hale, odkud sleduje její okolí a parkoviště. Městský kamerový dohlížecí systém byl v Kralupech nad Vltavou nainstalován v roce 1997. V současnosti čítá celkem dvacet kamerových bodů. Jiří Štraub

Autor: Redakce