Kralupský ultramaratonec René Kujan dostal cenu pro filantropy

Kralupy - Česká asociace paraplegiků – CZEPA spolu s Kralupanem René Kujanem získala při letošním vyhlašování Cen Fóra první místo v kategorii fundraisingový projekt roku, kde se získávají finanční prostředky pro potřebné. Ocenění vyhlašuje Fórum dárců, které zastřešuje všechny dárce v republice, podporující tělesně hendikepované lidi. Letos byly přihlášeny přes dvě stovky projektů.

Moment ze slavnostního aktu předání ocenění na pražských „Cenách Fóra dárců 2017“. Kralupan René Kujan (v kostkované košili) je na snímku spolu se zástupci CZEPA (asociace paraplegiků), kterou podporuje, a Fóra dárců.Foto: archiv Fóra dárců

Aktivita s názvem „To dáááš!“, která ocenění získala, souvisela s přeběhem kralupského ultramaratonce v létě od pramene Vltavy k prameni Labe. O svém výkonu říká: „Trasu jsem zvládl za šest dní a reprezentovalo to téměř 342 kilometrů. V průměru to denně dělalo přes 50 kilometrů v členitém terénu. Doprovázel mě jen kameraman, který celý projekt zaznamenával. Běžel jsem s batohem s hmotností pod 7 kilo. Přespával jsem uprostřed lesů ve spacáku pod celtou, konzumoval jen to, co jsem v nich našel, nebo jsem si nesl v batohu. Doplňování vody bylo jen z přírodních zdrojů.

Na mém jídelníčku byla jen kukuřice, jablka a sušené maso, ale i houby a lesní plody. Využití pouze přírodních zdrojů po celou dobu běhu představovalo omezení velice podobného druhu, jaké mají vozíčkáři: máte něco na dosah ruky, a přesto je to nedosažitelné!

Bylo to náročné, ale motivace byla silná,“ konstatuje běžec Kujan.

Svým charitativním během ultramaratonec Kujan podpořil kampaň s všeříkajícím názvem „To dáááš!“. Jeho prostřednictvím pomohl České asociaci paraplegiků CZEPA (konkrétně vozíčkářům s poraněním míchy) zajistit i se souběžnou finanční sbírkou částku 614 204 korun. Uvedený sportovní výkon byl zapsán do České knihy rekordů.



„Jsem velmi ráda, že rok od roku jsou přihlášky zaslané do výběru „Cen Fóra dárců“ kvalitnější, zajímavější a přihlášené projekty odpovídají celosvětovým trendům v dárcovství,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Letošní Kujanův sportovní výkon k podpoře sbírky ve prospěch vozíčkářů nebyl první. Z těch stěžejních jmenujme historicky první sólový oběh ostrova Island v roce 2012. O rok později pokořil tento ostrov přeběhnutím trasy ze severu na jih. Za každý zdolaný kilometr posílá předem stanovenou částku na sbírkový účet vozíčkářů. K jeho aktivitám ho vede vědomí, že sám mohl skončit jako vozíčkář, když seděl na sedadle spolujezdce v autě, které se střetlo s protijedoucím vozidlem. Celý život se mu tehdy rázem obrátil vzhůru nohama s prognózou, že běhat už nikdy nebude. Cvičil, posiloval a paradoxně už za osm měsíců po autonehodě zdolal svůj další maraton. Od té doby běhá každý den. Docílil i mety 32 maratonů za jeden měsíc. Poslední jeho letošní akce nese název „Vánoční (půl)maraton.“ Start jeho běhu se skupinou příznivců je 24. prosince v osm hodin u kralupské radnice.

Jiří Herain