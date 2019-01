Kralupy -Patnáct až dvacet minut trvala během obou víkendových dnů řidičům cesta přes Kralupy nad Vltavou

Jízda městem byla v sobotu a v neděli pro řidiče nepříjemnou zkušeností. Ve všedních dnech by to ale bylo horší. | Foto: Deník/ Petra Špitálská

Na mostě T.G. Masaryka totiž pokračovala výměna elastických mostních závěrů, kvůli které byl na části hlavního tahu městem průjezdný pouze jeden jízdní pruh.

Provoz řídily semafory, které střídavě pouštěly auta z obou směrů.



Se stejnými zkušenostmi musejí počítat řidiči i v některých z osmi následujících víkendů. Práce totiž mohou pokračovat až do začátku srpna.

Záleží ale na počasí. Během prací, které provádějí zaměstnanci liberecké firmy, by nemělo pršet. Speciální těsnicí hmota, používaná při výměně elastických mostních závěrů, musí být aplikována za horka, aby přilnula.



Práce na kralupském mostě začaly o víkendu v polovině května. Kolony aut tehdy stály až u kruhového objezdu v Lobečku a na druhé straně řeky u pohřebního ústavu, vzdáleného od mostu asi pět set metrů. Tentokrát to bylo podobné.



Navíc šlo o víkend, kdy se konaly Dny Kralup, slavnosti, během kterých je ve městě hodně lidí a provoz na silnicích je silnější.