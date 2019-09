Pro mladší skauty byla připravena soutěž a samozřejmě nemohlo chybět ani hraní na kytaru a zpěv u plápolajícího ohně. Kralupský oddíl má v současné době kolem 160 členů. Další zájemci jsou však vítáni.

„Nyní máme sedm oddílů. Nejmladší jsou Benjamínci, což jsou předškolní děti. Vlčata jsou kluci od 6 do 10 let, holky stejného věku se jmenují Světlušky. Další skupiny jsou Skauti a Skautky – do 15 let a Roveři, kam patří lidé do 20 let. Letos máme nově také oddíl pro dospělé," vyjmenoval vedoucí kralupského oddílu skautů David Heralecký.

Stát se skautem je jednoduché. „Stačí přijít na schůzku. Jejich rozpis je na našich webových stránkách. Člověk se rozkouká a zjistí, jestli mu to vyhovuje. Pokud ano, tak přinese přihlášku a může se účastnit našich akcí,“ přiblížil David Heralecký.