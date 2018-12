Kralupy – V Kralupech už dlouhodobě bojují s parkovacími místy. Do města totiž přijíždějí lidé ze širokého okolí, zaparkují tu svůj vůz a do Prahy se vezou vlakem. Je to daleko levnější způsob cestování a také pohodlnější.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Divíšek Martin

Rada města proto teď schválila záměr výstavby parkovacího domu v blízkosti nádraží. Schváleno bylo i výběrové řízení na projektanta této stavby.

Parkovací dům by měl stát na místě bývalých jatek a Aera. Podle místostarosty Kralup Libora Lesáka by měl projektant navrhnout tři varianty umístění. „K tomu i příjezdové komunikace a odchozí chodníky pro pěší směrem k nádraží,“ říká Lesák.

Parkovací dům je plánován jako typizovaná montovaná stavba o maximálně třech patrech, auta by tak byla pod střechou. V plánu je, že by se do parkovacího domu přijíždělo Havlíčkovou ulicí a poté by lidé odcházeli pěšky po nových chodnících podle stávajícího malého parkoviště, před budovou nádraží. „Představa je taková a zadání projektu je takové, že tam má být minimálně 300 parkovacích míst pro osobní automobily. Z toho deset míst pro invalidy, pět míst pro možnosti dobíjení ekoautomobilů a elektrických automobilů,“ uvádí místostarosta.

Parkovací dům bude sloužit nejen pro auta, ale i pro zaparkování kol, těch by se tam měla vejít stovka.

Výstavbu by město chtělo z větší části financovat z dotace, o kterou bude žádat. Odhad je, že by parkovací dům přišel na šedesát až pětašedesát milionů korun. „Možné je čerpat až pětaosmdesát procent dotací, což by se nám vyplatilo a měli bychom parkování vyřešené,“ tvrdí Lesák s tím, že pokud by byl dům postaven z dotačních peněz, promítlo by se to i pozitivně do ceny parkovného. „Stačilo by pouze na běžnou údržbu, což je například osvětlení v noci, nějaký úklid a údržba vjezdových terminálů,“ dodává místostarosta.

V případě, že město peníze z dotace získá, měl by být parkovací dům postaven na začátku roku 2021. Pokud nebude Kralupům vyhověno, pokusí se město čerpat peníze z jiných zdrojů.