„Rádi bychom do území opět vrátili v nějaké formě vodní prvek, spíše dynamický než statický, jelikož voda posouvá každý prostor o úroveň výše a dynamická voda pomáhá tříštit hluk, což je v sousedství Mostní ulice určitě žádoucí,“ sdělila architektka Markéta Pěničková, která je autorkou návrhu revitalizace parku s tím, že v lokalitě by opět mělo být i dětské hřiště.

Vzrostlá zeleň zůstane. Stávající stromy a keře podle Pěničkové vytvářejí kvalitní kostru celé kompozice, a tak nebude nutný velký zásah. „Kompoziční a provozní řešení tohoto území je velice dobře navržené, stále funkční a nosné. Základem kompozice a provozu je cestní síť, která je nejen neobvyklá a vysoce funkční, ale přináší navíc danému území vysokou estetickou hodnotu,“ popsala.

Podle místních je park ve špatném stavu, má nevyužitý potenciál a často se zde nacházejí bezdomovci nebo narkomani. Také proto se maminky s dětmi parku raději vyhýbají.

Nový projekt by měl vrátit parku správnou funkčnost. „Vše záleží na rozhodnutí budoucího zastupitelstva, výběr projektanta teprve proběhne. Cena za projekt by měla být dle předpokladu do dvou milionů korun. Náklady na revitalizaci jsou podle počátečního hrubého odhadu třicet milionů,“ uvedl místostarosta Vojtěch Pohl (Nová Vlna) s tím, že ceny se momentálně odvíjí dost dynamicky.

