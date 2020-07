„Jak bude odevzdána projektová dokumentace, budeme chtít co nejrychleji vypsat výběrové řízení na dodavatele. Od výsledku soutěže se pak bude odvíjet i termín začátku stavby,“ vysvětluje Vojtěch Pohl s tím, že město chce i kvůli tomu, aby stihlo v případné dotaci stavbu proúčtovat, začít co nejrychleji.

Parkovací dům by měl nabídnout 300 až 350 parkovacích míst. V plánu jsou i prostory s velkou kapacitou pro uložení kol pod dohlížecím systémem městské policie, především pro místní cyklisty.

„Na parkovacím domě bychom chtěli udělat zelenou střechu, která by se mohla se svou únosností do budoucna využít i jako další patro pro parkování, pokud by to bylo potřeba,“ dodává Pohl, podle kterého se Kralupy nad Vltavou snaží nyní jít hlavně cestou šetrnější k životnímu prostředí. Zelená střecha by totiž mohla s dalšími ekologickými prvky přispět ke zpomalení přívalových dešťů. „V okolí parkovacího domu budou navíc vybudována dvě vsakovací jezírka, což je pro nás také nová věc,“ říká místostarosta.

Hlavním smyslem parkovacího domu je ulehčit místním parkovacím plochám a ulicím. Do města totiž přijíždějí lidé ze širokého okolí, zaparkují tam vozy a pak pokračují do Prahy vlakem. Je to levnější i pohodlnější způsob cestování. „Parkovací dům bude sloužit i přespolním, ale velmi často se stává, že i z místních částí, jako jsou Zeměchy, Minice nebo Lobeček lidé na nádraží přijíždějí většinou autem,“ upřesňuje Vojtěch Pohl.

Město má aktuálně problémy s parkováním zejména v centru, dochází k nim však už i v přilehlých částech, například na sídlištích. „Automobily řidičů, kteří pak odcházejí na nádraží a využívají veřejné dopravy, chceme koncentrovat do jednoho místa, které pro ně bude určeno,“ říká místostarosta.

Změny se dočká i autobusový terminál u vlakového nádraží. Každý z projektů má přitom v sobě společné prvky, například návaznost chodníku mezi parkovacím domem a nádražní halou, který vede přes přes terminál. „Proto máme oba projekty jako jednu velkou akci. S určitými návaznostmi totiž musí fungovat jako celek,“ dodává Pohl.

Jiří Štraub