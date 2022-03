Podle údajů hasičů by ve městě měly být k dispozici tři desítky úkrytů různých velikostí. Ovšem seznam už je několik let starý, a tak je nezbytné zjistit, jak je na tom civilní ochrana ve městě aktuálně. A vypadá to, že třicet úkrytů je v dnešní době poněkud nadneseným počtem.