Kralupy mají vlastní fotorám, uvnitř je ale vidět Nelahozeves

Kralupy - Máte tušení, co je to BIGFRAM? Tento počeštěný výraz je složeninou dvou anglických slovíček big a frame a dá se přeložit jako velký rám. A přesně takový rám byl na začátku prázdnin postaven na pravém břehu řeky Vltavy v Kralupech nad Vltavou.

Lidé se ovšem ptají, jaký význam má usadit takhle velké okno do krajiny. Podle mluvčího kralupské radnice Aleše Levého je odpověď velmi jednoduchá. Účelem je vystředit do ohraničeného prostoru konkrétní přírodní scenérii, v tomto případě památku v podobě nelahozeveského zámku, a mít možnost se s ním vyfotit ve zcela jedinečné pozici.

„Rám byl v průběhu dubna ve spolupráci s Kamilem Haincem, vedoucím odboru kanceláře městského úřadu, naměřen a prostřednictvím provizorních latí s ním bylo manipulováno tak, abychom získali ideální výhled na zámek,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku.

I podle některých Kralupanů je obří rám umístěný v krajině dobrým nápadem. „Je to super, a kdo si v něm neudělal super památeční fotku, o hodně přišel. Každý nový nápad, který vytáhne lidi z gaučů a hospod, se cení,“ tvrdí Michaela Bradáčová na sociálních sítích.

Někteří ovšem kritizují umístění nápisu Kralupy nad Vltavou na dřevěném rámečku, když uvnitř je vidět nelahozeveský zámek. Někteří turisté by mohli nabýt dojmu, že jde o kralupský zámek. „Mělo se podle skutečnosti popsat zámek Nelahozeves a Kralupy pouze podepsat,“ tvrdí Roman Fx Kapitan.

Jiní nesouhlasí s nápisem 2018, který má značit rok realizace. „Tak super, že ten rok realizace narvali na rámeček. Jéé Maruš, vy jste byli loni u Nelahozevsi? Ne, letos, jen tam mají starý rok,“ oponuje Pavel Kos.

Tento naprosto originální prvek, jenž má primárně sloužit milovníkům turistiky, určitě potěší nejednu rodinu s malými dětmi, neboť jsou to právě malé ratolesti, které si velmi dobře rozumí s mobilními telefony a nedělá jim problém udělat hezky vypadající fotografii. Od letošního léta budou mít možnost vyhrát si v tomto smyslu i s bigframem.

„Rám je vyroben z dubového dřeva. Základním požadavkem bylo, aby byl dokonale pevný. Jinak ve hře byla v době výběru vhodné destinace ještě další místa, ale nakonec jsme se přece jen rozhodli pro variantu se zámkem Nelahozeves,“ dodává Marcela Horčičková.

Město Kralupy je pravděpodobně prvním českým městem, ve kterém je bigfram umístěn. Podobná velká okna jsou zatím ve větší míře k vidění ve Francii, Itálii či Austrálii a je veskrze pozitivní, že právě středočeské město si tímto připsalo jedinečný primát.

Podle kralupského místostarosty Libora Lesáka je cílem radnice nejen zaujmout turisty, ale dostat i místní občany do přírody. „Samozřejmě když máme takovýto záměr, musíme pro ně připravit patřičná lákadla. Kromě zmíněného rámu jsou to také veřejné venkovní grily. Prvním místem, kde byl gril s posezením zasazen, se nachází na sídlišti V Zátiší, druhý občané najdou hned v blízkosti zmíněného foto rámu. Zde se mohou lidé klidně zdržet do pozdních večerních hodin. S ohledem na stávající sucha však i zde bude nezbytné, aby občané dodržovali provozní řád a byli ohleduplní nejen k danému místu, ale také sami k sobě,“ uzavřel Libor Lesák.

Názory z Facebooku

Petr Tűrkott - Ten gril evidentně špičkový nápad, rámeček vzhledem k tomu, že jsem ho nikde po toulkách po vlastech českých neviděl, hodnotím jako originální nápad .

Tereza Dvorakova - Mně se to líbí, potkávám tam po cestě spousty cyklistu ze zahraničí v sezoně a v těchto místech často fotí a nejen oni i místní. Snad to odolá vandalismu. Vzhledem k diskuzi pod fotkou grilu, očekávám kritiku, jak to je zbytečné a že by se za ty peníze měl raději udělat chodník v ulici 28. října.

Hanka Kroupová - Nápad je pecka, ale umístění trochu pokulhává

Míša Čertice – Pěkné, jen by tam mělo být místo Kralupy nad Vltavou napsáno Nelahozeves. Moc to nechápu

Jakub Slavíček - Chudák strom, umřel zbytečně.

Jiří Leština - Nápad super. Jak rámeček, tak gril, ale otázka je, jak dlouho to vydrží.