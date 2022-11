„Je tu klidněji, bez odpolední kolony od semaforu až ke škole. Což je docela příjemné, když potřebuji jet do města a nemusím tam čekat patnáct minut, nebo to objíždět jednosměrkami,“ uvedl spokojeně Daniel M. z Třebízského ulice, který by ovšem omezil zákaz pouze na nějaký odpolední časový úsek.