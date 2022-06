„Podniky sídlící v areálu rafinerie s námi komunikují a nevědí, že by zápach šel z jejich fabrik. Kontaktovali jsme starosty obcí, aby stížnosti evidovali a žádost proběhla i směrem k vedení Kralup, aby kontaktovalo management společností v areálu a sjednalo schůzku. Budeme apelovat na to, aby si prověřili své areály, odkud by tento zápach mohl být výchozí,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Jan Kobera.

Inspekce životního prostředí prověřovala zápach hned několikrát, ovšem bez výsledku. "Řešíme to, víme přesně o co jde, ale nejsme schopni říct odkud to jde. Zabývá se tím více úřadů. V kontaktu jsme s většinou subjektů, které se nacházejí v areálu rafinerie, ale prověřujeme i další jiné možnosti, které by mohly být příčinou. Zabývá se tím také hygiena i krajský úřad,“ informoval Radek Tláskal z České inspekce životního prostředí.

Vlastník areálu Rafinerie Kralupy nad Vltavou, společnost Orlen, v případě, kdy by mělo dojít nebo dojde k ovlivnění standardního režimu na zařízeních rafinérie a krátkodobému snížení kvality ovzduší, informuje vždy příslušné úřady i ekologické centrum, jehož prostřednictvím jsou tyto informace předávány veřejnosti. „Všechny stížnosti týkající se zápachu v okolí areálu s provozními pracovníky ihned pečlivě prověřujeme. V současné době můžeme konstatovat, že rafinerie je ve standardním stavu a neeviduje žádné mimořádné události ani pachové vjemy,“ sdělil mluvčí Orlenu Michal Procházka.

Lidé na sociálních sítích pátrají po příčině. „Napadá mě, není to klasické hnojení, postřik polí… vždy při deštivém počasí to smrdělo hodně,“ komentoval příspěvek o zápachu Boris Novák, načež přišla odpověď od zakladatelky příspěvku Kateřiny Klimentové, podle které to není hnojení, ale zápach sirovodíku, a to už poněkolikáté za poslední půlrok. Jiní zápach přirovnávají k pálícím se pneumatikám.

Podle vyjádření ekologického centra v Kralupech by, v případě dlouhotrvající nevole ze strany občanů, muselo vzniknout sdružení stěžovatelů, které by dalo podnět k novému měření, provedeném na vlastní náklady.