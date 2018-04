Kralupy ocení sportovce, večer zpestří nejen šampion Procházka

Kralupy – Bude to nezapomenutelná akce! Galavečer kralupských sportovců je na programu již dnes od 19:00 hodin v kině Vltava. A po několikáté v řadě je vyprodáno. Navíc se odehraje jedna velká domácí mediální premiéra – přímý přenos.

Sportovec Kralup 2015Foto: archiv pořadatelů

Obrovský zájem o slavnostní večer kralupských sportovců je nejlepší možnou vizitkou pro organizační tým ankety, který dovršení dekády označil za uzavření jednoho velkého cyklu. Od myšlenky na realizaci slavnosti pro sportovce napříč generacemi je spolu organizační tým, který anketu a galavečer připravuje, ve složení: Lenka Císlerová, Jindřich Kohm a Jan Špaček.



Galavečer bude v mnoha ohledech jedinečný, přinese mnoho programových bonusů včetně zapojení vážených hostů, jejichž identitu odkryje až kontext tematicky pojaté obsahové skladby večera.



Jméno jednoho hosta ovšem organizátoři ankety prozradili. Jedná se o nejslavnějšího sportovce města Kralupy nad Vltavou, který zde vyrůstal a začínal sportovat. Hvězdným hostem jubilejního galavečera kralupských sportovců bude olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa v ledním hokeji Martin Procházka.



„Sportovat v Kralupech umíme. Stačí se jen začíst do seznamu sportovních oddílů ve městě. Stačí ostatně nakouknout odpoledne či večer do kralupských tělocvičen, posiloven, do bazénu či na kluziště. Všude se to hýbe – a zaplať pánbůh – i dětmi. Poklona trenérům, cvičitelům, učitelům i rodičům. Je to jejich zásluha, že vytvářejí vhodné prostředí i motivaci dětem a dávají jim to nejlepší. Oni totiž hlavně šíří onu radost z činnosti, které říkáme sport,“ oceňuje sportovní příznivce starosta Kralup a senátor Petr Holeček.

VEČER POVEDE HVĚZDA

Moderátorkou večera bude redaktorka a reportérka České televize, specializující se na lední hokej, Darina Vymětalíková, která má rovněž své kořeny v Kralupech, kde vyrůstala, sportovala i studovala.



Moderátorka označila celé pojetí kralupské ankety za olympijskou myšlenku, a do puntíku tak pochopila desetiletou snahu organizátorů Sportovce Kralup: „Přemýšlela jsem o tom, co pro mě znamená anketa o sportovce Kralupska, nebo v čem je specifická. Olympiáda v Koreji, které jsem měla možnost se zúčastnit, to je takový festival. Byl tam pětačtyřicetiletý Noriaki Kasai, ale zároveň patnáctileté krasobruslařky, sportovci různého věku, různých disciplín, byli tam univerzitní amatérští sportovci a potom fakt hodně dobře placení hokejisté z KHL. A festival je i Sportovec Kralup,“ hledala paralelu obou akcí právě Darina Vymětalíková, která zároveň dodala: „I Sportovec roku zdánlivě poměřuje nepoměřovatelné. A to je pro mě vlastně olympijská myšlenka.“ V Kralupech dnes je na co se těšit.



Nominace na Sportovce Kralup:

Sportovec desetiletí: Miroslav Forman (lední hokej, HC Sparta Praha); Michaela Jančová (lední hokej, in-line hokej, florbal, rychlobruslení a hokejbal); Anna Koblencová (vodní slalom, TJ Kralupy nad Vltavou); Matěj Kozubovský (bojové sporty – Muay Thai, Pittbull Gym Kralupy); Eliška Krejčová (stolní tenis, TJ Kralupy); René Kujan (běh); Aneta Loužecká (soutěžní lezení, Horolezecký oddíl Kralupy); Sofie Palečková (krasobruslení, TJ Kralupy); Vojtěch Stránský (MTBO – orientační závody horských kol, SOOB T.J. Sokol Kralupy); Martin Štěpán (sjezdové lyžování; Ski klub Kralupy).



Srdcař/funkcionář desetiletí: Jaroslav Froněk (kanoistika, TJ Kralupy); Luboš Šuda (bojové sporty – box, Pitbull Gym Kralupy); Zdeněk Vejrosta (turistika, KČT Kralupy, TOM).



Trenér desetiletí: Katarina Hronová (judo, TJ Kralupy); Jan Kysela (volejbal, TJ Kralupy); Simona Majrychová (krasobruslení, TJ Kralupy).



Sportovní klub desetiletí: FBC Kralupy nad Vltavou (florbal); TJ Kralupy POKr (plavání); Oddíl moderního pětiboje; T.J. SOKOL Kralupy.



Sportovní kolektiv desetiletí: AFC Kralupy nad Vltavou (futsal); BK Kralupy Junior „ženy A“ (basketbal); HK Kralupy nad Vltavou – dorost (lední hokej); Outdoor running tým KČT Kralupy nad Vltavou (turistické závody).



Budou předány i ceny ve všech obvyklých kategoriích za rok 2017 včetně poháru Starosty města, Ceny kralupské veřejnosti a Mimořádného ocenění.