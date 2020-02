Neočekávaný konec zimy ve výrazném předtermínu zaznamenaly stavební práce na rekonstruované silnici vedoucí v Kralupech nad Vltavou k hlavnímu hřbitovu a dále mířící směrem na Dolany a Libčice. Protože počasí je dlouhodobě příznivé, zimní přestávka již skončila; od pondělka 17. února se rozběhly práce plánované pro jarní období.

Stavební práce na rekonstruované silnici vedoucí v Kralupech nad Vltavou k hlavnímu hřbitovu a dále mířící směrem na Dolany a Libčice. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Definitivně hotovo by mělo být do června – podle očekávání by se však práce mohlo podařit dokončit dříve. Zatím však stále zůstává v platnosti objízdná trasa přinášející řidičům notnou zajížďku: vede prakticky skrz celé Kralupy a dál přes vesnici Debrno.