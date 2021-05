„V květnu stavbaři začali vylívat základovou desku,“ uvedl místostarosta města Libor Lesák (ODS) s tím, že na stavbu parkovacího domu naváže stavba parkovacího autobusového terminálu. „Cesty a chodníky z parkovacího domu povedou na terminál u vlakového nádraží, aby ti, kteří zaparkují, mohli pohodlně přejít k vlaku či autobusu,“ doplnil Lesák.

Výstavba domu začala v únoru a hotovo by mělo být v prosinci. „Projekt je financován z integrovaného regionálního operačního programu a musí tak splňovat určitá kritéria. Jedním z nich je i princip P+R, čímž je tedy řečeno, že parkování by mělo sloužit zejména pro zákazníky Českých drah, kteří budou jezdit vlakem do Prahy. Parkovací dům tedy nebude sloužit ke čtyřiadvacetihodinovému stání. Naopak ho mohou návštěvníci města využívat ke krátkodobému parkování,“ vysvětlil kralupský místostarosta Libor Lesák (ODS).

Dotace přispěje městu na náklady zhruba 103 milionů korun devadesáti procenty.

Kralupy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst. „Už v minulých letech se nám podařilo vybudovat několik odstavných parkovišť. Potýkáme se však s nárůstem vozidel, kterými se do Kralup dostávají lidé z okolí. Právě tyto řidiče bychom chtěli přimět k využívání parkovacího domu,“ řekl už dříve kralupský starosta Marek Czechmann (STAN), podle kterého by tento projekt měl postupně eliminovat počty automobilů v přilehlých ulicích. Patří mezi ně i Havlíčkova ulice, jež bývá obsazena vozidly takřka nepřetržitě.