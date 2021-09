Zdobené kamenné stély s křížem, tzv. chačkary, se v Arménii tesají již přes tisíc let. Právě u nich si arménské komunity po celém světě každoročně 24. dubna připomínají výročí genocidy.

„I proto bych si přál, aby křížový kámen stanul po boku dalších kralupských památek, jako jsou památník mistra Jana Husa nebo pomníky světových válek. Aby se stal součástí kralupské kultury a mementem zločinů a zbytečně ztracených lidských životů, kterým je třeba do budoucna zabránit,“ řekl Nersisjan.

„Arménská genocida se, ač to na první pohled není zřejmé, dotýká i nás tady v České republice. Armény a Čechy pojí velice podobná historická zkušenost. Pod pojmem arménská genocida si totiž můžeme představit stejné hrůzné praktiky, které používali nacisté za holokaustu,“ vysvětlil Nersisjan.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.