Velkému zájmu o vakcinaci proti covid-19 vyšlo vstříc kralupské očkovací centrum. V sobotu 6. listopadu zde mohou pro první dávku přijít zájemci bez registrace.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Možnost očkovat se bude v Nemocnici s poliklinikou Kralupy nad Vltavou od 9 do 17 hodin. „Očkovat vakcínou od firmy Pfizer se budou lidé od 16 let. Ale pozor, týká se to jen očkování první dávkou,“ upozornil na webu města mluvčí radnice Aleš Levý.