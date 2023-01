„Poruch je strašně moc, letos více než dříve a do budoucna to bude horší a horší,“ říká. Následkem jsou plošné výpadky, kdy se celé části města zcela ponoří do tmy. „Každý den přichází kolem pěti podnětů od lidí. Na opravy máme dva elektrikáře, kteří pracují od pondělí do pátku," připomíná Němec.

V ulicích města je celkem 2200 lamp, jen 200 z nich je nových, které se podařilo vyměnit například při opravách chodníků. Zastaralé jsou nejen lampy, instalované zhruba před šedesáti lety, ale i elektrické vedení.

„Vedení je ve špatném stavu a poruchy jsou častější. Systém je provázaný, máme čtrnáct okruhů, a jakmile vypadne jeden z nich, nerozsvítí se ani ty, které na něj navazují," vysvětluje ředitel technických služeb.

Němec přirovnává kralupskou radnici v souvislosti s veřejným osvětlením k buldozeru, který hrne zastaralou síť lamp před sebou. A tak se podle něho problémy na sebe nabalují.

Město proto zažádalo o dotaci, využitelnou na opravu světel v problematických částech města. „Splnili jsme všechny dosavadní požadavky pro získání dotace. Nyní musíme vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Bavíme se o řádu týdnů,“ popsal aktuální stav energetik města Stanislav Mareš, který také upřesnil, že do oprav půjde z rozpočtu města pět milionů korun. Obměnu části nefunkčního osvětlení odhaduje energetik na druhou půli roku 2023.

Ačkoli si obyvatelé města hojně stěžují – nejvíce v ulici Generála Klapálka a její přilehlé blízkosti – město prozatím neplánuje z omezení světel, kdy svítí každá druhá lampa, slevit. Především pro úsporu, která je podle Mareše v řádu statisíců korun za rok.

Oslovení lidé se v potemnělých ulicích ale necítí dobře a bezpečně a bojí se stoupající kriminality. Uklidnit se je snaží ředitel kralupských strážníků Ladislav Voves.

„Za posledních šest měsíců jsme v Kralupech nad Vltavou nárůst nežádoucích jevů, které mají spojitost s bezpečností ve městě, nezaznamenali," řekl Deníku.